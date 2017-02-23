Десять белорусских биатлонистов отправятся на седьмой этап КМ в Пхенчхан

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На будущих олимпийских трассах, где в феврале 2018-го в Пхенчхане состоятся XXIII зимние Олимпийские игры, планируют выступить Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. В мужскую команду вошли Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Роман Елетнов.

На данный момент национальная сборная получила небольшой отдых, который завершится уже в субботу, когда команда из Минска отправится к месту стартов.

В общем зачете Кубка мира у женщин наиболее высокую позицию среди белорусок занимает Надежда Скардино. Стабильное выступление в сезоне позволяет Надежде находиться на 18-м месте — 323 очка. Вернувшаяся к активным выступлениям после рождения ребенка только в январе Дарья Домрачева располагается с 171 баллом на 33-м месте. Ирина Кривко 38-я — 148 очков. Дарья Юркевич находится на 59-й строке рейтинга — 54 очка. Надежда Писарева 94-я — 2 очка.

В Кубке наций женская команда расположилась на 9-й строке — 4226 очков. Первое место занимают немецкие биатлонистки — 5993 балла.

Среди мужчин лучшая позиция в белорусской команде в Кубке мира у Владимира Чепелина — 43-е место (113 очков). В Кубке наций сборная Беларуси находится на 14-м месте — 3236 очков.