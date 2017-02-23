Психология биатлона: как справиться с нервами?
«СЭ» рассказывает об одной из ключевых составляющих в подготовке биатлониста.
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На завершившемся чемпионате мира по биатлону мы часто слышали о проблемах с психологией:
Нервная система у разных людей имеет индивидуальные особенности, но поддается корректировке. Влияет на нее и опыт спортсмена, и его предыдущие успехи и выводы из прошлых неудач, и эмоциональное состояние накануне гонки.
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЕ
Бывший тренер женской сборной России по стрельбе, призер Олимпийских игр Павел Ростовцев рассказал о некоторых деталях подготовки, которые помогают спортсмену в психологическом плане.
— Конечно, подтянуть психологию можно, — отметил он. — Можно воспитать в себе бойцовские качества, сохранять спокойствие, когда кругом ажиотаж, сохранять трезвую голову. И примеров таких много. Не надо зацикливаться на неудачах, из любой ситуации можно сделать выводы и превратить в плюсы.
— Как вы советовали спортсменкам настраиваться на гонку, когда позади
— Надо спрогнозировать свои действия, расписать всю гонку в голове с первого метра до финиша: как я иду этот участок, как вхожу в этот поворот, как начинаю этот подъем. На что обращаю внимание за сто метров до стрельбища, на чем фокусируюсь, на какие 3−4 момента надо обратить внимание во время изготовки и так далее. Я убежден, что концентрация на своих действиях должна быть основой при подготовке к гонке — прежде всего, психологической. А не так, мол, «было бы классно, если бы я побежала первой после «лежки». Нет. Только концентрация на своих действиях. Это очень сложно сделать, как сложно и держать концентрацию во время всех пяти выстрелов на протяжении 20−30 секунд. Четкий, продуманный алгоритм своих действий с первого метра до последнего — только это может принести успех. Надо настраиваться на осознанные действия на дистанции.
КОГДА ЧЕТЫРЕ ВМЕСТО ПЯТИ И ЧУЖАЯ ВИНТОВКА
— Это такая творческая тренерская работа — создать нужное давление, создать эти «вкусняшки», которые позволили бы вывести человека из психологического равновесия, чтобы, если это случится в реальной гонке, девушки работали без стресса, — пояснил Ростовцев. — Мы регулярно такое делали, когда работали с командой. Вот, смотрите: все в принципе понимают, как надо действовать на стрельбище, согласно правилам, когда происходит
А в этой ситуации надо было просто достать пятый патрон, зарядить его и стрельнуть. И не заморачиваться, почему у тебя нет пятого в этом магазине. И таких «примочек» в нашем тренировочном процессе было достаточно много. Ведь психологическая готовность проявляется в том числе и в этом — происходит
— Если нештатные ситуации становятся обычными, случись что в гонке — это воспринимается как нечто уже знакомое и отработанное?
— И таких ситуаций может быть
Под Зайцеву и Вилухину она была пристреляна, Глазыриной три щелчка, Романовой два, Богалий тоже два. Был у нас случай в
— Но у всех разная нервная система? К примеру, Акимова и Старых — очень разные с точки зрения психологии спортсменки.
— У каждого
ШИПУЛИН — ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ФУРКАД — НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ
— В стрелковой части, конечно, у Шипулина есть особенности. Он очень ответственный человек, много переживает. Мера ответственности, которую Антон взял на себя, уйдя на подготовку в своей группе, велика. Некоторые его травили за то, что он работал отдельно. И в последний момент Шипулин психологически не выдерживал, принимал решения, несколько неадекватные ситуации. Но это вещи поправимые. После этого чемпионата, думаю, он понял, что Фуркада можно побеждать. Задача тренерского штаба — найти подход, поговорить с Антоном. Если не может тренерский штаб, надо
— Акимовой возможно серьезно прибавить в плане уверенности в себе?
— То, что Акимова упала в эстафете на чемпионате мира, говорит о том, что человек пробежал гонку пару раз еще до старта, ночью… Сейчас, думаю, нужно, чтобы
В ЧЕМ ПРОГРЕСС ШИПУЛИНА?
Конечно, вопрос психологической готовности — очень и очень индивидуальная вещь. И это подчеркнул спортивный психолог Владимир Сафонов.
— На таком уровне у спортсменов неплохие нервные системы, уравновешенные процессы возбуждения и торможения. Другое дело, что у каждого свой индивидуальный уровень активации этой нервной системы. А выполнение любой деятельности на уровне максимума функциональных возможностей требует контроля. Чтобы на максимуме выполнять, нужна дополнительная стимуляция в виде эмоций. При превышении индивидуального уровня эмоциональности люди теряют способность себя контролировать. В частности, это можно было наблюдать во взаимодействии Шипулина и Фуркада, когда они друг друга «пасли» на рубежах, один отслеживал другого, и это оказывало влияние на его результативность.
— Почему за последние несколько десятков лет скорости в биатлоне выросли серьезно, а средний процент точной стрельбы остался прежним?
— В голове формируется отношение к тому, что человек ожидает. Те 20 точных выстрелов с пристрелки, которые тренеры требуют от российской команды, — это внешняя мотивация отстрелять в гонке так же. А внутренняя мотивация постоянно сдерживает: «А что, если не получится?» И это страх совершения ошибки. А Фуркад не боится промахиваться. Была Магдалена Нойнер — она могла сделать 3−4 промаха и выиграть гонку, говорила, что у нее нет тренера по стрельбе, но есть психолог. Считаю, что главное достижение Шипулина в этом году то, что они с тренером по стрельбе нарабатывают — преодоление страха не закрыть мишень.
— Почему многие иностранные спортсмены ведут себя на дистанции и на стрельбище более расслаблено, чем россияне?
— В нашей же ментальности главный принцип — «ты должен». И Шипулин правильно сказал в прошлом сезоне, что европейские биатлонисты получают удовольствие от гонок, а «мы пашем, мы должны». Здесь внешняя мотивация «ты обязан показывать результат, иначе выгонят из команды», а внутренняя — «хочу, желаю». Я каждому говорю — внутри тебя есть два «я». Первое — твое сознание, которое подчиняется внешней мотивации: ты представитель России, член сборной, ты обязан показывать результат. Второе — внутренняя мотивация, она все время сомневается в том, что ты сможешь это сделать. Надо учиться вести диалог с самим собой и находить консенсус.
— Но многие отмечают прогресс Шипулина в психологической подготовке по сравнению с прошлым сезоном.
— Ровно год назад после чемпионата мира Шипулин встал по стойке смирно и просил прощения у всей страны. В этом году после четвертого места он говорил о том, что доволен своим результатом. Добавлял, что было бы круто, если бы попал на один выстрел больше, но ведь год назад он говорил «если бы я не промазал, был бы первым». Очень здорово, что он работает с Андреем Гербуловым. И, считаю, что с ним персонально работает психолог — и это тоже здорово!
ПСИХОЛОГ ДЛЯ СЛАБАКОВ?
— Особенность нашей ментальности, — подчеркнул Сафонов, — «психолог нужен слабакам»! Но в действительности тот спортсмен, который поднимается до того, чтобы обратиться к психологу, показывает свою силу, а не слабость. Он показывает, что он готов говорить о своих слабостях, работать над ними. И это здорово!
— Почему спортсмены осторожно относятся к вопросу приглашения психолога?
— Спортсмен должен созреть для этого. Когда ко мне обращаются третьи лица с просьбой поработать со спортсменом, я прошу: пусть человек позвонит сам. Спортсмену для продуктивной работы нужно преодолеть внутренние «тормоза», вот это ощущение «что я, слабак что ли, чтобы обращаться к психологу». Психологи не лечат, они помогают разобраться с тем, что творится в голове. Если у вас есть ряд неразрешенный проблем, которые возвращаются раз за разом, то у спортсменов это все происходит гораздо острее. К примеру, вы знаете, что у Оле Эйнара Бьорндалена два психолога? Один помогает разобраться ему с жизненными вопросами, другой — только по спортивной части. И оплачивает их работу не биатлонная федерация, а он сам из личного кармана. И результаты такой работы с психологом, похоже, недооценить сложно. Бьорндалену — 43, и он до сих пор выигрывает медали на чемпионатах мира.
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