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23 февраля 2017, 0:24 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Наши с Кравцовым мнения по многим проблемам сборной совпадают

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в своём блоге подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в своём <span class=error>блоге</span> подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. Увеличить
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«Конечно, хотелось бы в Хохфильцене завоевать две золотые медали. Это было бы реальным и достижимым результатом, гарантировавшим второе общекомандное место.

У Антона были моменты в личных гонках, чтобы бороться за победу. Я подарил ему книгу и написал: “Это последний раз у тебя четвёртое место”. Если он правильно подведёт себя к Олимпиаде, то получит реальный шанс на самый высокий результат. Мы можем рассчитывать на лучшую готовность и всей нашей золотой четвёрки и хорошие результаты Жени Гараничева, Матвея Елисеева и даже Димы Малышко, если он изменит своё отношение к спорту. К Олимпиаде мы можем собрать неплохую команду. Будем ещё раз просить Антона, чтобы вернулся в команду, отбросив личные амбиции. Олимпиада — это Олимпиада, и лидер команды должен готовиться с ней.
Вчера мы больше часа обсуждали итоги чемпионата мира с Александром Михайловичем Кравцовым. Наши мнения во многих вопросах, особенно по проблемам женской команды и тренерского коллектива, совпадают. Надо будет закончить сезон и спокойно посмотреть, что можно сделать до Олимпиады, чтобы достойно выступить в Корее.

У ребят ещё достаточно времени, чтобы исправить ошибки в стрелковой и функциональной подготовке. Я эти моменты прекрасно вижу и понимаю. С некоторыми спортсменами я общался, дал несколько советов. 30−40 секунд каждый из них способен сбросить со своего результата. Понравился разговор с некоторыми членами женской команды. Там недоработки очень серьёзные.

Я был в гостях у немецкой сборной, общался с Уве Мюссигангом. Отель там закрыт от всех посторонних, а вход только для спортсменов, тренеров и представителей команды. Больше никого нет, а у нас проходной двор. Мюссиганг так и сказал, что дисциплины у нас не хватает. Когда мы пристреливаемся по 30−40 минут, выхолащиваем себя перед стартом 12−13 подходами по пять выстрелов. Результат этого — излишняя нервотрёпка и неуверенность в себе», — написал Тихонов.
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