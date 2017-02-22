Шипулин в течение недели будет тренироваться в Екатеринбурге

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18 февраля мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала победу в мужской эстафете. До этого Шипулин завоевал бронзу в смешанной эстафете, а в личных гонках екатеринбургский биатлонист до пьедестала не добирался, дважды становясь четвёртым.



Следующий этап Кубка мира пройдёт со 2 по 5 марта в Пхёнчхане.