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22 февраля 2017, 18:33 | Биатлон | Р-Спорт

Российская биатлонистка Егорова стала второй в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Российская биатлонистка Кристина Егорова завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на юношеском первенстве мира, которое проходит в словацком Осрблье.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Кристина <span class=error>Егорова</span> завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на юношеском первенстве мира которое проходит в словацком Осрблье. Увеличить
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Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно Лоран, преодолевшая дистанцию за 34 минуты 0,9 секунды с одним промахом. Егорова уступила чемпионке 52,4 секунды, также допустив один промах. Третье место заняла шведка Эльвира Карин Эберг (+1.16,1; 2 промаха).

Еще одна представительница России Екатерина Санникова показала четвертый результат (+1.18,0; 2), Анастасия Гореева стала 13-й (+3.05,0; 4), а Анастасия Рассказова (+5.20,8; 6) — 35-й.

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению IBU и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.
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