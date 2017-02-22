Российская биатлонистка Егорова стала второй в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Российская биатлонистка Кристина Егорова завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на юношеском первенстве мира, которое проходит в словацком Осрблье.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно Лоран, преодолевшая дистанцию за 34 минуты 0,9 секунды с одним промахом. Егорова уступила чемпионке 52,4 секунды, также допустив один промах. Третье место заняла шведка Эльвира Карин Эберг (+1.16,1; 2 промаха).
Еще одна представительница России Екатерина Санникова показала четвертый результат (+1.18,0; 2), Анастасия Гореева стала 13-й (+3.05,0; 4), а Анастасия Рассказова (+5.20,8; 6) — 35-й.
Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению IBU и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter