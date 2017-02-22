Егорова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ в Осрблье
Российская биатлонистка Кристина Егорова заняла второе место в индивидуальной гонке на первенстве мира среди девушек в Осрблье (Словакия).
Егорова допустила один промах и уступила 52,4 секунды француженке Лу
Биатлон. Юношеское первенство мира. Осрблье
Индивидуальная гонка. 10 км. Девушки
1. Лу
2. Кристина Егорова (Россия) — отставание 52,4 (1)
3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) — +1.16,1 (2)
4. Екатерина Санникова (Россия) — +1.18,0 (2)
13. Анастасия Гореева (Россия) — +3.05,0 (4)
35. Анастасия Рассказова (Россия) — +5.20,8 (6).
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