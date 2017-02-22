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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28867220/
22 февраля 2017, 17:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Егорова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ в Осрблье

Российская биатлонистка Кристина Егорова заняла второе место в индивидуальной гонке на первенстве мира среди девушек в Осрблье (Словакия).

Егорова допустила один промах и уступила 52,4 секунды француженке Лу Жанмонно-Лоран. Екатерина Санникова показала четвёртый результат. Всего в гонке приняли участие 93 спортсменки.

Биатлон. Юношеское первенство мира. Осрблье
Индивидуальная гонка. 10 км. Девушки

1. Лу Жанмонно-Лоран (Франция) — 34.00,9 (1)
2. Кристина Егорова (Россия) — отставание 52,4 (1)
3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) — +1.16,1 (2)
4. Екатерина Санникова (Россия) — +1.18,0 (2)
13. Анастасия Гореева (Россия) — +3.05,0 (4)
35. Анастасия Рассказова (Россия) — +5.20,8 (6).
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