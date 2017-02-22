Халили: Ранний стартовый номер я выбрал по личной инициативе

Он стал обладателем серебряной медали.



«Погода здесь не очень радует, идёт дождь, хотя с утра, буквально несколько часов назад светило яркое солнышко. Я люблю такую погоду, когда солнце и не пасмурно. Что касается трассы, то организаторы постарались на славу. Буквально вчера на официальной тренировке лыжи просто вязли в снегу и было очень тяжело кататься, а сегодня на разминке трасса была просто шикарной. Дальше от дождя она становилась всё хуже и хуже, но хочу сказать спасибо организаторам за то, что они так постарались. Атмосфера здесь очень хорошая.



Ранний стартовый номер я выбрал по личной инициативе. Я бы вообще не отказался и от первого номера, потому что я не сторонник стартовать в конце или середине. Не имеет значения, каким ты стартуешь. Если начинаешь гонку вначале, то должен задавать такой темп, чтобы другие не могли его превзойти», — цитирует Халили официальный сайт СБР.