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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28866800/
22 февраля 2017, 17:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Халили: Ранний стартовый номер я выбрал по личной инициативе

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на юношеском первенстве мира в Осрблье (Словакия).

Он стал обладателем серебряной медали.

«Погода здесь не очень радует, идёт дождь, хотя с утра, буквально несколько часов назад светило яркое солнышко. Я люблю такую погоду, когда солнце и не пасмурно. Что касается трассы, то организаторы постарались на славу. Буквально вчера на официальной тренировке лыжи просто вязли в снегу и было очень тяжело кататься, а сегодня на разминке трасса была просто шикарной. Дальше от дождя она становилась всё хуже и хуже, но хочу сказать спасибо организаторам за то, что они так постарались. Атмосфера здесь очень хорошая.

Ранний стартовый номер я выбрал по личной инициативе. Я бы вообще не отказался и от первого номера, потому что я не сторонник стартовать в конце или середине. Не имеет значения, каким ты стартуешь. Если начинаешь гонку вначале, то должен задавать такой темп, чтобы другие не могли его превзойти», — цитирует Халили официальный сайт СБР.
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