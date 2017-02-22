Биатлонисты Цветков и Акимова выступят на Всемирных военных играх в Сочи

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал инцидент со столкновением россиянина Александра Логинова и француза Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и рассказал о своём отношении к лидеру общего зачёта Кубка мира.