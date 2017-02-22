Биатлонисты Цветков и Акимова выступят на Всемирных военных играх в Сочи
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года Максим Цветков и бронзовый призер турнира Татьяна Акимова вошли в состав сборной России по биатлону на III зимние Всемирные военные игры. Об этом сообщает
пресс-служба игр.
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Кроме прапорщика Цветкова и младшего сержанта Акимовой в состав команды вошли прапорщики Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, рядовой Сергей Клячин, прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, рядовой Анастасия Евсюнина (Центральный военный округ).
Соревнования по биатлону на III зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи на
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