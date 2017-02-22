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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28865997/
22 февраля 2017, 16:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: Фуркад по моей просьбе записал видео для больной девочки из России

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал инцидент со столкновением россиянина Александра Логинова и француза Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и рассказал о своём отношении к лидеру общего зачёта Кубка мира.

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон <span class=error>Бабиков</span> прокомментировал инцидент со столкновением россиянина Александра <span class=error>Логинова</span> и француза Мартена <span class=error>Фуркада</span> в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене и рассказал о своём отношении к лидеру общего зачёта Кубка мира. Увеличить
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«Конечно, история была неприятной. Когда я смотрел смешанную эстафету, я испытывал неприятные ощущения от того, что там произошло, и я был уверен, что всё было специально. Но тем не менее я уважаю его, потому что он великий спортсмен и он делает много хороших вещей. Он очень отзывчивый. Я выступаю за ЦСКА, поддерживающий один благотворительный фонд. Они попросили записать видео для одной больной девочки, которая очень любит Фуркада. Я написал ему об этом, и он без проблем нашёл время, чтобы записать видео для девочки из России. Человек имеет очень много плюсов, несмотря на то что, возможно, иногда поступает не очень хорошо. Он достойный человек!» — цитирует Бабикова «Московский комсомолец — Уфа».
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