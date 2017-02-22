Болельщики требуют создать зал славы в Бежецке после финиша Шипулина с флагом города

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«Наша цель — перезапуск развития и популяризации спорта в Бежецке, и данное резонансное событие (финиш Шипулина с флагом Бежецка — прим. ТАСС) мы планируем использовать как отправную точку», — отметил собеседник агентства.

По его словам, инициативная группа просит местную власть наградить владельцев флага, повесить баннер с фото флага у здания вокзала в Бежецке, обустроить место временного хранения под экспонат и создать зал спортивной славы ко Дню города Бежецка с открытым доступом для посетителей. В ближайшее время инициаторы планируют направить официальное письмо в администрацию района и правительство Тверской области.

Нецелесообразное требование

В беседе с корреспондентом ТАСС глава города Бежецка Сергей Платонов подтвердил, что слышал об инициативе горожан, но не разделяет их мнения по поводу данного события.

«Конечно, мне как жителю Бежецка приятно было видеть, что российские биатлонисты выиграли эстафету под флагом нашего города. Но делать из этого событие мирового масштаба нецелесообразно», — сказал он.

Глава Бежецка добавил, что пока никакого официального обращения в администрацию города не поступало. Он отметил, что власти города готовы принять флаг на хранение и использовать его в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, но создавать зал славы и награждать владельцев флага в планы местных властей не входит. «Среди болельщиков весьма распространенное явление — писать названия городов на флагах, и награждать каждого чуть ли не звездой героя только за то, что по счастливой случайности его флаг оказался в руках спортсменов, я не считаю нормальным требованием», — уточнил Платонов.

Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина 18 февраля заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Шипулин финишировал с российским флагом с надписью «Бежецк», который ему передали с трибун болельщики.