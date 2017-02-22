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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28865039/
22 февраля 2017, 15:56 | Биатлон | Р-Спорт

Российский биатлонист Халили стал 2-м в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на первенстве мира среди юношей в словацком Осрблье.

Халили в среду допустил три промаха и финишировал вторым с отставанием 1 минута 14,9 секунды от победившего канадца Лео Гранбуа, который без промахов преодолел 12,5 км за 32 минуты 56,6 секунды. Замкнул тройку лучших немец Данило Ритмюллер (3 промаха; +1.21,15).

Остальные российские биатлонисты финишировали следующим образом: 15. Александр Мяконький (5 промахов; +3.49,7), 43. Илья Новопашин (7 промахов; +7.07,0), 59. Степан Парфёнов (10 промахов; +8.29,5).

Турнир изначально должен был пройти в городе Остров Псковской области, но был перенесен с территории России по взаимному решению IBU и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне.
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