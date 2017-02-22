Сборную РФ по биатлону на первенстве мира поселили в 20 км от стадиона

«Отель в 20 км от стадиона — в нём живет наша сборная, и я тоже живу. Я даже в чуть лучших, чем спортсмены и тренеры, условиях (к их услугам — кельи с узкими кроватками на четверых, в которых они селятся по трое и “лишнюю” кровать используют как стеллаж). Горячей воды в душе, правда, хватает на 3,5 минуты. Едой не балуют, и на ужин её отчего-то принято подавать холодной (наверное, на балкон выставляют — мы для младшеньких суп тоже выставляем иногда). Ровно в 22 часа местного времени закрывают на ключ холлы и этажи — спите спокойно, будущие звёзды биатлона, Интернет в номерах всё равно работает весьма условно, а телевизор радует пятью-шестью словацкими телеканалами, смотреть которые можно лишь в рамках программы психотерапии. На стадионе, рассказывают, есть свои прелести — я их пока не видел.



Словом, нет никаких сомнений в том, что чемпионат мира среди юниоров, переехавший сюда из Острова, закончится нашим полным и безоговорочным триумфом», — написал Бойцов на своей странице в «Фейсбуке».