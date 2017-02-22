Сборную РФ по биатлону на первенстве мира поселили в 20 км от стадиона
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пресс-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что российские биатлонисты на юношеском и юниорском первенстве мира в Осрблье (Словакия) живут в некомфортных условиях.
«Отель в 20 км от стадиона — в нём живет наша сборная, и я тоже живу. Я даже в чуть лучших, чем спортсмены и тренеры, условиях (к их услугам — кельи с узкими кроватками на четверых, в которых они селятся по трое и “лишнюю” кровать используют как стеллаж). Горячей воды в душе, правда, хватает на 3,5 минуты. Едой не балуют, и на ужин её
Словом, нет никаких сомнений в том, что чемпионат мира среди юниоров, переехавший сюда из Острова, закончится нашим полным и безоговорочным триумфом», — написал Бойцов на своей странице в «Фейсбуке».
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