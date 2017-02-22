Боярских и Воронина выиграли индивидуальные гонки на чемпионате УрФО
В Тюмени стартовал чемпионат Уральского федерального округа по биатлону.
В индивидуальных гонках победы одержали Михаил Боярских и Тамара Воронина. Вторыми стали Алексей Чулев и Екатерина Шумилова, третьими — Дмитрий Елхин и Алёна Ильиных.
Биатлон. Чемпионат Уральского федерального округа. Тюмень
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины
1. Михаил Боярских (ХМАО) — 1:00.22,4 (1).
2. Алексей Чулев (ЯНАО — Смоленская область) — +1.39,1 (3).
3. Дмитрий Елхин (Тюменская область) — +1.44,1 (2).
Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
1. Тамара Воронина (Свердловская область) — 50.02,0 (0).
2. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +17,7 (2).
3. Алёна Ильиных (ХМАО) — +2.04,2 (2).
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