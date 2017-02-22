Вита Семеренко: Я честно начинаю бороться с чистого листа

«Все тренировки направлены на то, чтобы вернуть кондиции, которые позволят качественно конкурировать за место в команде. В Эстонии я до 12-го марта. В конце сбора протестирую свою промежуточную готовность посредством участия в соревнованиях Кубка Европы. После Эстонии недельку побуду дома. А потом очень бы хотелось ещё уехать на снег, закататься подольше, очень уж я по снегу соскучилась.



На самом деле всё дается не очень уж и сложно. Это ведь только официальных стартов у меня не было больше двух лет, а тренироваться я ведь практически не прекращала. Так что всё в порядке!

Я хорошо помню слова главного тренера: “Авторитетов нет, и прошлым заслугам место в прошлом”. Я легко и с полным пониманием восприняла его честную и справедливую позицию! Только так мы можем расти как команда и каждая в отдельности. С уверенностью в том, что принципиальная позиция тренерского штаба не изменилась, я честно начинаю бороться с чистого листа. Что из этого получится — покажет время!» — цитируют Семеренко «Подробности».