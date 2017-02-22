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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28860065/
22 февраля 2017, 11:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Вита Семеренко: Я честно начинаю бороться с чистого листа

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Вита Семеренко, в сентябре 2016 года ставшая мамой, рассказала о намерении вернуться в сборную.

Олимпийская чемпионка украинская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Вита</span> <span class=error>Семеренко</span> в сентябре 2016 года ставшая мамой рассказала о намерении вернуться в сборную. Увеличить
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«Все тренировки направлены на то, чтобы вернуть кондиции, которые позволят качественно конкурировать за место в команде. В Эстонии я до 12-го марта. В конце сбора протестирую свою промежуточную готовность посредством участия в соревнованиях Кубка Европы. После Эстонии недельку побуду дома. А потом очень бы хотелось ещё уехать на снег, закататься подольше, очень уж я по снегу соскучилась.

На самом деле всё дается не очень уж и сложно. Это ведь только официальных стартов у меня не было больше двух лет, а тренироваться я ведь практически не прекращала. Так что всё в порядке!
Я хорошо помню слова главного тренера: “Авторитетов нет, и прошлым заслугам место в прошлом”. Я легко и с полным пониманием восприняла его честную и справедливую позицию! Только так мы можем расти как команда и каждая в отдельности. С уверенностью в том, что принципиальная позиция тренерского штаба не изменилась, я честно начинаю бороться с чистого листа. Что из этого получится — покажет время!» — цитируют Семеренко «Подробности».

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