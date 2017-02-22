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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28858057/
22 февраля 2017, 10:23 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева опубликовала в соцсети новый снимок с дочкой

Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева порадовала поклонников новым семейным снимком: она выложила в одной из социальных сетей фото с дочкой Ксенией, которая лежит в коляске.

Титулованная белорусская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Домрачева порадовала поклонников новым семейным снимком: она выложила в одной из социальных сетей <span class=stop>фото</span> с дочкой Ксенией которая лежит в коляске. Увеличить
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Дарья подписала снимок так: «Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья! Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в авто-кресле под теплым солнышком».

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева планирует выступить на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка сообщила на официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
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