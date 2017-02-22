Дарья Домрачева опубликовала в соцсети новый снимок с дочкой
Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева порадовала поклонников новым семейным снимком: она выложила в одной из социальных сетей фото с дочкой Ксенией, которая лежит в коляске.
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Дарья подписала снимок так: «Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья! Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в
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