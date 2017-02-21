Вундеркинд из Баварии. Все, что нужно знать о Дальмайер

ЛЫЖНАЯ ТРОПА И СТРЕЛЬБИЩЕ НА ЛУГУ

В детстве у Лауры было много разных увлечений — и все сплошь спортивные. Как и все дети, рожденные в Гармиш-Партенкирхене, она стояла на горных лыжах едва не с рождения, затем родители пытались заразить ее любовью к маунтинбайку, но девочке больше нравился альпинизм. А еще она попробовала себя в прыжках с трамплина, но быстро охладела к этому довольно однообразному, по мнению Дальмайер, занятию. Навевали скуку и беговые лыжи, но ровно до тех пор, пока в руки будущей чемпионки не попала винтовка.

— Она могла часами зависать в тире, — рассказывал отец спортсменки. — Бывало, уже уходили простые любители, курсанты военной части, а Лаура все стреляла и стреляла. Единственное, что могло ее остановить — духота. Дочь ее терпеть не могла и все время старалась проводить на свежем воздухе.

Стрелять в единении с практически дикой природой можно было в лыжном центре в Кальтенбрунне. Лыжная тропа, стрельбище на коровьем лугу — идеальные условия для того, чтобы растить чемпионок, таких как Уши Дизль, Мартина Глагов, Мириам Гесснер и, конечно, Магдалена Нойнер.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.76851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMRMfVslzig/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">✳ Schneesuche erfolgreich ✅ Na was meint ihr wo wir gerade sind❓ #backonskis #langlaufen #wirlebenwinter #livewithoutlimits #fischerski #oneway</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-01T13:09:12+00:00">Nov 1, 2016 at 6:09am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕГИ, КАК НОЙНЕР! СТРЕЛЯЙ, КАК НОЙНЕР!

С двукратной олимпийской чемпионкой Дальмайер объединяет не только малая родина, но и общий тренер. Бернхард Крелль влюблен в биатлон и с фанатизмом занимается поиском и взращиванием молодых талантов. Сейчас его методы называют тренерским ноу-хау, но сам он однажды признался, что придумал их от безысходности. Его основной деятельностью было преподавание основ физподготовки работникам таможни, а биатлон оставался хобби. Вот и приходилось выдумывать занятия таким образом, чтобы они подходили и таможенникам, и спортсменам.

Так появились кроссы по пересеченной местности и велозаезды по шоссейным и горным дорогам, о которых в свое время взахлеб рассказывала Нойнер. Тренеров-помощников у него тоже не было, а потому подопечные всех возрастов занимались в одной группе, росли и побеждали на глазах друг у друга. «Помню, я с восхищением глядела на Магдалену — как она двигается, как держит винтовку, — рассказывала Дальмайер. — Потом на тренировках мысленно кричала сама себе: «Беги, как Нойнер! Стреляй, как Нойнер!».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BF8utINEarq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rennradtour vom Feinsten ;) #malleistnur1malimjahr #ketterechts</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-28T11:15:46+00:00">May 28, 2016 at 4:15am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВМЕСТЕ С КАЙШЕВОЙ И ПОДЧУФАРОВОЙ

В сезоне-2010/11 Дальмайер дебютировала на первых соревнованиях — юношеских Олимпийских играх в чешском Либереце. Там она стала абсолютной чемпионкой, выиграв все три дисциплины — смешанную эстафету, спринт и «индивидуалку». В последней, кстати, она финишировала впереди Анаис Шевалье и Ульяны Кайшевой. Двумя годами позже Дальмайер «рубилась» с Ольгой Подчуфаровой на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе. В спринте Лаура стала первой, а россиянка — второй, но в преследовании они поменялись местами. Кроме того Лаура победила в индивидуальной гонке и эстафете.

В следующем сезоне Дальмайер стали подключать к основному составу. Призовых мест на этапах Кубка мира у молодой девушки не было, но по итогам биатлонного года она заняла приличное 15-е место в общем зачете.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.21296296296296% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMyfo10FG1e/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#abflug #indenhohennorden #norwegen #finaltraining #peace✌ #skideutschland #biathlon</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-14T11:31:28+00:00">Nov 14, 2016 at 3:31am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОПЫТКА ПОКОРИТЬ ЭЛЬБРУС

Альпинизм для Дальмайер не просто увлечение — страсть. Монблан, Маттерхорн — неполный список покоренных вершин. Была даже попытка взойти на Эльбрус, но погода подпортила планы. Летом 2014-го во время одного из своих горных походов Лаура получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось пропустить начало сезона. Медицинский штаб говорил, что готов подвести спортсменку к первым кубковым этапам, но в дело вмешался Крелль. Он настоял, чтобы его спортсменка не форсировала подготовку. В итоге на чемпионате мира-2015 Лаура была одним из лидеров своей сборной, завоевав серебро в преследовании, золото в составе эстафеты.

В Холмеколлене-2016 немка и вовсе забежала на подиум во всех пяти дисциплинах, которых принимала участие. В этом сезоне Дальмайер ни в одной из гонок не опустилась ниже седьмого места и, кажется, только роковое стечение обстоятельств может отобрать у нее Большой хрустальный глобус. «У Дальмайер такой характер, что ее не нужно мотивировать, — говорит тренер женской сборной Германии Геральд Хениг. — Она как самозаряжающаяся батарейка — получает энергию от собственных побед. Сегодня она сильнейшая спортсменка в мире. Если так пойдет и дальше, эту ракету не остановить».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5139043381535% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BGErFRskavX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Irgendwie konnte ich den Sandstrand am Meer nicht finden ;) #deepwatersoloing #malleistnur1malimjahr #kletterparadis #gaudi</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-31T13:18:02+00:00">May 31, 2016 at 6:18am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕ ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЖИВЕТ ДАЛЬМАЙЕР?

Для немецких журналистов Дальмайер — настоящая находка. После ухода Нойнер многие сетовали, что не хватает настоящей героини. Лаура любит давать интервью, улыбается и располагает к себе. «Я жутко стесняюсь, когда меня сравнивают с Нойнер, — признается молодая звезда. — Мне кажется, я столько всего еще не умею. Магдалена так одевается, так себя держит — просто королева. Но не скрою: когда слышу в свой адрес, что я — вторая Нойнер, мне приятно».

У Дальмайеров свой ювелирный магазин, в который раньше нередко забредали туристы с одним и тем же вопросом: «Не подскажите, где дом Магдалены Нойнер?». Когда дочь заявила, что намерена покорять не только горные, но и биатлонные вершины, отец переживал, что теперь в лавку будут заходить в поисках его собственного дома. Чувствуется, скоро именно так и будет.