Вундеркинд из Баварии. Все, что нужно знать о Дальмайер
На чемпионате мира в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер установила рекорд, завоевав 5 золотых медалей на одном турнире. Теперь в ее копилке 13 наград мировых первенств, и это не считая юниорских достижений. А ведь ей всего 23 года.
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ЛЫЖНАЯ ТРОПА И СТРЕЛЬБИЩЕ НА ЛУГУ
В детстве у Лауры было много разных увлечений — и все сплошь спортивные. Как и все дети, рожденные в
— Она могла часами зависать в тире, — рассказывал отец спортсменки. — Бывало, уже уходили простые любители, курсанты военной части, а Лаура все стреляла и стреляла. Единственное, что могло ее остановить — духота. Дочь ее терпеть не могла и все время старалась проводить на свежем воздухе.
Стрелять в единении с практически дикой природой можно было в лыжном центре в Кальтенбрунне. Лыжная тропа, стрельбище на коровьем лугу — идеальные условия для того, чтобы растить чемпионок, таких как Уши Дизль, Мартина Глагов, Мириам Гесснер и, конечно, Магдалена Нойнер.
БЕГИ, КАК НОЙНЕР! СТРЕЛЯЙ, КАК НОЙНЕР!
С двукратной олимпийской чемпионкой Дальмайер объединяет не только малая родина, но и общий тренер. Бернхард Крелль влюблен в биатлон и с фанатизмом занимается поиском и взращиванием молодых талантов. Сейчас его методы называют тренерским
Так появились кроссы по пересеченной местности и велозаезды по шоссейным и горным дорогам, о которых в свое время взахлеб рассказывала Нойнер.
ВМЕСТЕ С КАЙШЕВОЙ И ПОДЧУФАРОВОЙ
В сезоне-2010/11 Дальмайер дебютировала на первых соревнованиях — юношеских Олимпийских играх в чешском Либереце. Там она стала абсолютной чемпионкой, выиграв все три дисциплины — смешанную эстафету, спринт и «индивидуалку». В последней, кстати, она финишировала впереди Анаис Шевалье и Ульяны Кайшевой. Двумя годами позже Дальмайер «рубилась» с Ольгой Подчуфаровой на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе. В спринте Лаура стала первой, а россиянка — второй, но в преследовании они поменялись местами. Кроме того Лаура победила в индивидуальной гонке и эстафете.
В следующем сезоне Дальмайер стали подключать к основному составу. Призовых мест на этапах Кубка мира у молодой девушки не было, но по итогам биатлонного года она заняла приличное 15-е место в общем зачете.
ПОПЫТКА ПОКОРИТЬ ЭЛЬБРУС
Альпинизм для Дальмайер не просто увлечение — страсть. Монблан, Маттерхорн — неполный список покоренных вершин. Была даже попытка взойти на Эльбрус, но погода подпортила планы. Летом 2014-го во время одного из своих горных походов Лаура получила серьезную травму,
В Холмеколлене-2016 немка и вовсе забежала на подиум во всех пяти дисциплинах, которых принимала участие. В этом сезоне Дальмайер ни в одной из гонок не опустилась ниже седьмого места и, кажется, только роковое стечение обстоятельств может отобрать у нее Большой хрустальный глобус. «У Дальмайер такой характер, что ее не нужно мотивировать, — говорит тренер женской сборной Германии Геральд Хениг. — Она как самозаряжающаяся батарейка — получает энергию от собственных побед. Сегодня она сильнейшая спортсменка в мире. Если так пойдет и дальше, эту ракету не остановить».
НЕ ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЖИВЕТ ДАЛЬМАЙЕР?
Для немецких журналистов Дальмайер — настоящая находка. После ухода Нойнер многие сетовали, что не хватает настоящей героини. Лаура любит давать интервью, улыбается и располагает к себе. «Я жутко стесняюсь, когда меня сравнивают с Нойнер, — признается молодая звезда. — Мне кажется, я столько всего еще не умею. Магдалена так одевается, так себя держит — просто королева. Но не скрою: когда слышу в свой адрес, что я — вторая Нойнер, мне приятно».
У Дальмайеров свой ювелирный магазин, в который раньше нередко забредали туристы с одним и тем же вопросом: «Не подскажите, где дом Магдалены Нойнер?». Когда дочь заявила, что намерена покорять не только горные, но и биатлонные вершины, отец переживал, что теперь в лавку будут заходить в поисках его собственного дома. Чувствуется, скоро именно так и будет.
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