ЧМ отгремел. Что дальше?

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене уже позади, но сезон продолжается. Впереди три этапа Кубка мира — треть календаря. Когда интриги главного старта сезона остались позади, окончание предолимпийского сезона может быть ничуть не менее интересным.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ НАШИ?

На фоне прошлогоднего провала медальный результат сборной России на чемпионате мира — бронза в микст-эстафете и золото в мужской эстафете — выглядит более-менее оптимистично. Но удастся ли команде также завершить сезон на мажорной ноте? Во многом это будет зависеть от того, как спортсмены восстановятся и как сумеют приспособиться к непростому графику выступлений. Но есть надежда, что некоторые из них наберут неплохие кондиции с учетом того, что промахнулись с формой к главному старту.

Конечно, к командным гонкам будет особое внимание. Тем более следующие эстафетные гонки пройдут уже на Кубке мира в Пхенчхане, а в Контиолахти состоятся смешанная эстафета и сингл-микст. Впрочем, и личные гонки без должного внимания не останутся. А главное, что под конец сезона тренеры наверняка пойдут на небольшие эксперименты в составах. Впрочем, они будут и уже на следующем старте в Корее.

26 февраля команда вылетит в Пхенчхан следующим составом: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина, Светлана Миронова; у мужчин — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов.

В составах есть изменения, а значит, интересно, как проявят себя молодые спортсмены. В это же время на этапе Кубка IBU в Контиолахти стартуют Александр Логинов, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Проявив себя, кто-то из них получит шансы остаться в Финляндии и на этап Кубка мира, а, возможно, затем переехать и на заключительный старт в Осло.

КТО ЗАБЕРЕТ МЕДАЛИ ПХЕНЧХАНА?

Главная интрига, пожалуй, это трасса в Пхенчхане, где в начале марта пройдет уже следующий этап Кубка мира. Командам придется столкнуться с непростой акклиматизацией, а также с новым для многих рельефом. Хотя большой биатлон был в Корее в 2009-м году, далеко не все из нынешнего пелетона там бежали, для многих эти условия будут необычными.

В бытовых же вопросах, как ожидается, проблем возникнуть не должно. Участники многочисленных тестовых соревнований, уже опробовавшие корейские трассы, лед и снег, остались довольны условиями проживания, трансфером до объектов и даже едой. Самыми сложными факторами будут для спортсменов перелет и временной джетлаг. К тому же, возвращаться на оставшиеся два этапа будет нелегко. Изначально планировалось, что между Пхенчханом и Осло будет остановка в Тюмени, и тогда перелет на запад был бы щадящим. Но после переноса соревнований команды полетят из Кореи в финский Контиолахти, и, пожалуй, это добавит результатам непредсказуемости — сумеют ли лидеры быстро и легко адаптироваться, остается вопросом.

КТО КОРОЛЕВА БИАТЛОНА?

Если в общем зачете мужского Кубка мира все довольно предсказуемо и свой очередной титул, если не случится форс-мажора, заберет, скорее всего, Мартен Фуркад, то в женском топе может случиться интрига. Лидирует сегодня Лаура Дальмайер, лучшая биатлонистка по итогам завершившегося мирового форума. Но не так далеко от нее и чешка Габриэла Коукалова — в 46 очках. Если немка не пропустит ни одной гонки, Коукаловой в борьбе за лидерство придется очень нелегко. У идущей третьей финки Кайсы Мякяряйнен есть шанс подняться повыше, но она отстает на 81 очко от Коукаловой — догонять будет сложно.

КАК ЗАКОНЧАТ СЕЗОН АКИМОВА И СТАРЫХ?

Еще один вопрос относительно общего зачета — сумеет ли Татьяна Акимова финишировать в десятке сильнейших. Для того, чтобы удержать позицию, надо выступать достаточно стабильно на оставшихся трех этапах, и здесь многое зависит от того, как спортсменка восстановится после чемпионата мира — и физически, и психологически.

Возможно, лидером среди россиянок в тотале Акимова и не была бы, проведи Ирина Старых сезон от начала и до конца. Пока что она занимает скромное 48-е место, а также отходит от колоссальной нагрузки сразу двух главных стартов — в Хохфильцен Ирина приехала с изматывающего, но триумфального чемпионата Европы. Сможет ли спортсменка восстановиться и проявить свои лидерские качества на последних трех этапах Кубка мира — важный вопрос не только для болельщиков, но и для всей женской сборной России.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОТЕРЯМИ?

Еще на старте чемпионата мира россияне лишились двух биатлонисток — Екатерина Глазырина по подозрениям на фоне доклада Макларена получила временное отстранение, а вслед за ней в Москву на обследование отправилась Дарья Виролайнен из-за проблем со здоровьем. Если по Глазыриной расследование, вероятно, займет не одну неделю, то пока остается вопрос и с Дарьей — выступит ли она где-то еще в текущем сезоне, насколько серьезны ее проблемы со здоровьем?

Есть, впрочем, и еще одна «потеря», а точнее сказать, находящаяся не в лучших кондициях Ольга Подчуфарова, которая не едет в Корею, а вместо этого направляется на медицинское обследование. Скорее всего, для нее сезон закончен — разве что она не спланирует «закатку» на одном из российских или региональных стартов. Как быть с этой биатлонисткой, правильнее ли ее поберечь, что происходит с ее здоровьем и действительно ли лучше ей завершить сезон досрочно — тренерский штаб ответит на эти вопросы, возможно, уже совсем скоро.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ БОГА: ШИПУЛИН ИЛИ ШЕМП?

В мужском тотале интересные разборки тоже могут быть, правда, они не коснутся первого места. После Фуркада (1020 очков) вторым идет Шипулин (690), которому в спину дышит впервые выигравший личную награду чемпионата мира Симон Шемп (673). Поддавливает и Йоханнес Бе, правда, пока что издалека (621).

Для Шипулина с психологической точки зрения концовка чемпионата мира получилась очень мощной, она даст спортсмену правильный настрой и заряд на концовку сезона. Он обыграл Фуркада, триумфально завершил эстафетную гонку, а также спел национальный гимн на глазах сотен болельщиков — это ли не мотивация показать себя напоследок в концовке предолимпийского года? Но мотивирован и Шемп, который прежде был чемпионом мира лишь в эстафете. Соперничество, безусловно, будет очень интересным.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕВУШКИ КВОТУ?

Вот уже второй сезон подряд российская женская команда выходит на старт впятером — из-за утерянной максимальной квоты. Чтобы вернуть ее, необходимо попасть в пятерку зачета Кубка наций, и пока команда, провалившая эстафету в Хохфильцене, идет шестой (4667). Лидируют немки (5993), за ними француженки (5740), дальше украинки (5035), итальянки (4843) и, наконец, чешки (4839). Россиянки не в самом комфортном положении (4667), но шансы выправить ситуацию, кажется, еще есть. Это дополнительное место не даст нам сиюминутных шансов на медали, но позволит в следующем сезоне обкатывать одну дополнительную спортсменку, которой нужен будет шанс на самом высоком уровне проявить себя или же получить ценный опыт на будущее.

За российских мужчин в этом плане беспокоиться не приходится — команда идет на втором месте и едва ли сдаст позиции до конца сезона. Зато команда может побороться за малый хрустальный глобус в зачете эстафет — пока что россияне лидируют, все будет зависеть от того, как пройдет заключительная гонка сезона.

ЧТО ПРИГОТОВИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ ДОМРАЧЕВА?

Одним из сюрпризов чемпионата мира стала Дарья Домрачева, которая после декрета сумела подвести себя к главному старту и отметиться серебряной медалью в гонке преследования. Спортсменка доказала, что уже в этом сезоне сможет составить конкуренцию соперницам, хоть и не будет бороться за самый престижный трофей. Как она проведет остаток сезона — вот что самое интересное в этой ситуации, ведь январь получился для нее совсем неярким, на этом фоне серебро Хохфильцена было несколько неожиданным, хотя от спортсменки такого уровня можно ожидать чего угодно — конечно, в хорошем смысле слова.

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ ГОНОК.

2 — 5 марта

7-й этап. Пхенчхан (Корея)

2 марта, 14.15. Женщины. Спринт.

3 марта, 13.00. Мужчины. Спринт.

4 марта, 12.45. Женщины. Гонка преследования. 14.30. Мужчины. Гонка преследования.

5 марта, 10.30. Женщины. Эстафета. 12.45. Мужчины. Эстафета.

10 — 12 марта

8-й этап. Контиолахти (Финляндия)

10 марта, 16.30. Мужчины. Спринт.

10 марта, 19.45. Женщины. Спринт.

11 марта, 14.00. Мужчины. Гонка преследования, 17.15 Женщины. Гонка преследования.

12 марта, 15.30. Супермикст, 18.15. Смешанная эстафета.