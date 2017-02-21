Шипулин выставит личные вещи Фуркада и Бьорндалена на благотворительном аукционе

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Среди предоставивших свои вещи значатся такие биатлонисты, как норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, француз Мартен Фуркад, итальянка Доротея Вирер, россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова.

«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели. Очень интересные и эксклюзивные будут лоты», — написал Шипулин.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQxiz48DBHb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Посмотрите сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через 3 недели на @fondshipulina ! Ооочень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи @babantosha @maksim_tsvetkov @vol4ikov @_eliseev93 @garanichev.evgeniy @sleptsovass @olgapodchufarova @kasperovichbiathlon @martinfourcade @dorothea_wierer @tarjeiboe @johannesbo @dadofun @tirileckhoff @oleeinarbjorndalen @hofer_lukas @mikkl_roesch @nastja.kuzminova @guberniev_dmitry @trifanov .... Следите за новостями на сайте #фондшипулина</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-21T12:45:31+00:00">Фев 21 2017 в 4:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина» был основан 19 ноября 2010 года.