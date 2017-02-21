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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
21 февраля 2017, 17:12 | Биатлон | ТАСС

Шипулин выставит личные вещи Фуркада и Бьорндалена на благотворительном аукционе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин выставит личные вещи известных биатлонистов на аукционе своего благотворительного фонда. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Аукцион начнется через три недели. Увеличить
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Среди предоставивших свои вещи значатся такие биатлонисты, как норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, француз Мартен Фуркад, итальянка Доротея Вирер, россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова.

«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели. Очень интересные и эксклюзивные будут лоты», — написал Шипулин.

«Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина» был основан 19 ноября 2010 года.
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