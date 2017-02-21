Шипулин выставит личные вещи Фуркада и Бьорндалена на благотворительном аукционе
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Антон Шипулин выставит личные вещи известных биатлонистов на аукционе своего благотворительного фонда. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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Среди предоставивших свои вещи значатся такие биатлонисты, как норвежцы
«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели. Очень интересные и эксклюзивные будут лоты», — написал Шипулин.
«Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина» был основан 19 ноября 2010 года.
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