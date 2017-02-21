Александр Привалов: Две медали на чемпионате мира — удовлетворительный результат
Заслуженный тренер СССР Александр Привалов подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Две медали — удовлетворительный результат. Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он
Напомним, на чемпионате мира в Хохфильцене Россия завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете и золото — в мужской.
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