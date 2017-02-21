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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
21 февраля 2017, 17:05 | Биатлон | Советский спорт

Александр Привалов: Две медали на чемпионате мира — удовлетворительный результат

Заслуженный тренер СССР Александр Привалов подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Две медали — удовлетворительный результат. Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он наконец-то пришел. Здорово проявили себя Бабиков и Шипулин. Жаль, у Бабикова не пошло в индивидуальных гонках, но я верю, что у него еще будут шансы проявить себя. По женской сборной у меня только вопросы», — приводят «Известия» слова Привалова.

Напомним, на чемпионате мира в Хохфильцене Россия завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете и золото — в мужской.
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