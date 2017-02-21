М. Фуркад: Бё хотел завоевать 6 медалей, но выполнил только половину работы

Перед этими соревнованиями Бё-младший заявлял о намерении завоевать шесть медалей. В итоге Йоханнес выиграл три серебряные награды.



«Йоханнес хотел завоевать шесть медалей, но выполнил только половину работы. Должно быть, он расстроен. Он один из лучших биатлонистов в мире и очень талантлив. В этом году он значительно улучшил стрельбу. В целом норвежцы выступили неплохо, но больше почивать на лаврах не могут. Это хорошо для нашего вида спорта», — цитирует Фуркада NRK.