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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
21 февраля 2017, 16:30 | Биатлон | Советский спорт

Вице-президент СБР: Женская сборная России — это не команда

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов высказался о женской сборной России.

<nobr>Вице-президент</nobr> Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>) Владимир <span class=error>Барнашов</span> высказался о женской сборной России. Увеличить
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«Соглашусь с Александром Тихоновым: по женской команде нужно «хирургическое вмешательство». Сейчас это не команда. Да, есть Татьяна Акимова. Хорошая девочка, с которой надо работать, особенно в стрелковой подготовке. В перспективе она может подтянуться до звезд современного биатлона.

Есть Ира Старых, которая здорово проявила себя в Хохфильцене. И, наконец, есть Ольга Подчуфарова, второй год подряд испытывающая проблемы с физической формой. По остальным сказать нечего — их места должны занять молодые биатлонистки, у которых есть перспективы роста, — приводят «Известия» слова Барнашова.

Напомним, на чемпионате мира в Хохфильцене Акимова и Подчуфарова завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.
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