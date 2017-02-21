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«Соглашусь с Александром Тихоновым: по женской команде нужно «хирургическое вмешательство». Сейчас это не команда. Да, есть Татьяна Акимова. Хорошая девочка, с которой надо работать, особенно в стрелковой подготовке. В перспективе она может подтянуться до звезд современного биатлона.

Есть Ира Старых, которая здорово проявила себя в Хохфильцене. И, наконец, есть Ольга Подчуфарова, второй год подряд испытывающая проблемы с физической формой. По остальным сказать нечего — их места должны занять молодые биатлонистки, у которых есть перспективы роста, — приводят «Известия» слова Барнашова.

Напомним, на чемпионате мира в Хохфильцене Акимова и Подчуфарова завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.