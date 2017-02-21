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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
21 февраля 2017, 14:15 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Гонки ЧМ позади. Несколько дней перевести дух — и в дорогу на Корею

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что примет участие в этапе Кубка мира в Пхёнхчане, который пройдёт 2—5 марта.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила что примет участие в этапе Кубка мира в Пхёнхчане который пройдёт <nobr>2—5 марта</nobr>. Увеличить
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На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира по биатлону она завоевала серебро в гонке преследования.

«Гонки Хохфильцена позади. Несколько дней перевести дух — и в дорогу на Корею. Спасибо всем преданным болельщикам за поддержку у телеэкранов и за громкое сопровождение по трассе! Лучшие!» — написала Домрачева на своей странице в «Инстаграме».

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