Домрачева: Гонки ЧМ позади. Несколько дней перевести дух — и в дорогу на Корею
Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сообщила, что примет участие в этапе Кубка мира в Пхёнхчане, который пройдёт
2—5 марта.
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На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира по биатлону она завоевала серебро в гонке преследования.
«Гонки Хохфильцена позади. Несколько дней перевести дух — и в дорогу на Корею. Спасибо всем преданным болельщикам за поддержку у телеэкранов и за громкое сопровождение по трассе! Лучшие!» — написала Домрачева на своей странице в «Инстаграме».
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