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21 февраля 2017, 10:19 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева планирует выступить на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка сообщила на официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Лидер женской сборной <span class=error>Беларуси</span> после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года. Увеличить
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Лидер женской сборной Беларуси после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.

На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Дарья Домрачева сумела завоевать серебряную медаль в гонке преследования, став единственной спортсменкой из белорусской команды, кому удалось подняться на пьедестал почета.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает 33-е место, имея в своем активе 171 очко.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 марта. В программе соревнований женский (2 марта) и мужской (3 марта) спринт, гонки преследования (4 марта) и эстафеты (5 марта). 10—12 марта состоится восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти, а завершится розыгрыш Кубка мира 17—19 марта в пригороде Осло — Холменколлене.

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