Дарья Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидер женской сборной Беларуси после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.

На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Дарья Домрачева сумела завоевать серебряную медаль в гонке преследования, став единственной спортсменкой из белорусской команды, кому удалось подняться на пьедестал почета.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает 33-е место, имея в своем активе 171 очко.