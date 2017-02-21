Дарья Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане
21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева планирует выступить на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка сообщила на официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
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Лидер женской сборной Беларуси после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года.
На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Дарья Домрачева сумела завоевать серебряную медаль в гонке преследования, став единственной спортсменкой из белорусской команды, кому удалось подняться на пьедестал почета.
В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает 33-е место, имея в своем активе 171 очко.
Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 марта. В программе соревнований женский (2 марта) и мужской (3 марта) спринт, гонки преследования (4 марта) и эстафеты (5 марта).
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