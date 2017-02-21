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— Какие впечатления оставило выступление нашей сборной на чемпионате мира?

— Из 11 комплектов медалей мы взяли одно золото и одну бронзу. За три года мы имеем два золота, серебро и одну бронзу. Моя позиция — это довольно-таки мало. Да, мы взяли золото в эстафете — ребята были на высоте, сложилось буквально все. А, например, сборная Норвегии впервые с 1999 года не завоевала на чемпионате мира ни одной медали. Можно сослаться на это, но нас подобное не должно волновать. Это должно волновать норвежцев. Не получилось что-то и у других команд. Но у нас кроме Шипулина реально никто не претендовал на призовые места в личных гонках. Из девочек яркое впечатление произвела Старых, которая после успешного чемпионата Европы отбежала и весь чемпионат мира.

ПОЧЕМУ НЕ ВЫХОДИТ ПОДВОДКА?

— Больше положительного или отрицательного в текущей ситуации — с одной стороны — медали, с другой — оптимально готов только Шипулин?

— Это настораживает. У нас были в этом году яркие выступления Бабикова, Цветкова, но до чемпионата мира. Шипулин смог подготовиться к Хохфильцену, но этого не скажешь про остальных наших ребят. Тренерам надо расставить приоритеты. Может, конечно, они и есть, но я их не вижу. Что важнее — Кубок мира или чемпионат мира? Три года говорим, что чемпионат, но по результатам этого не заметно. Необходимо заранее расставлять людей по дистанциям, а не так, чтобы Волкову за три дня до эстафеты объявлять: «Алексей, ты стартуешь». Это ненормально. Спортсмен должен настраиваться, отрабатывать тактические варианты. К тому же, есть индивидуальные склонности, надо распределять спортсменов по качествам, которые у них преобладают.

— Как бы вы объяснили ситуацию, когда мы никак не можем подвести команду к главному старту? Почему нам недоступна точечная подводка, которую сделали Бьорндален или Домрачева, например?

— Могу вспомнить сезон-2011/12, когда я пришел к Прохорову и Мутко. Они дали добро ввести команду «Б» — нашли деньги, создали. Но каждая команда рассматривалась на свои старты, «А» — на Кубок мира, и никто не проводил контрольных стартов, чтобы стравливать команды «А» и «Б». Задачей команды «Б» было выступление на Кубке IBU и чемпионате Европы, если себя кто-то проявлял, то тренеры забирали его на Кубок мира. Сегодня я такого не заметил. Команды встретились в ноябре, отобрались… А к отбору надо было готовиться. Этим и объясняются декабрьские успехи Бабикова, Цветкова, то же касается и Акимовой. Мы создали конкуренцию очень рано, а про чемпионат мира просто забыли. Все выступали по максимуму, форсированно готовились именно к отбору. Заниматься подводкой было уже поздно. Форма не держится так долго, вот и вышло, что только Шипулин прогрессировал от старта к старту. Еще немного «набежал» Гараничев, все остальные подсдали.

— Как можно решить проблему? Ротацию-то надо проводить в любом случае…

— Вот для этого есть главный тренер, чтобы варьировать между командами, вести в правильном направлении, контролировать весь процесс. Тренерский штаб должен прислушиваться, может быть, заранее определять спортсменов, которые стартуют без отбора. Да, в этот раз объявили нескольких, но все не сложилось. Но в целом это прерогатива главного тренера. Надо прислушиваться к специалистам, работающим на местах. Я, чего греха таить, и сам иногда ошибался. Тренеры из регионов знают проблемы, знают своих спортсменов. Раньше во время тренерского совета шли напряженные обсуждения. Но когда мы выходили с совещания, дискуссии заканчивались. Все с того момента — единая команда: доверили тренерам, и они работают, никто туда больше не лезет, а весной спрашивают за результат. Хотелось бы, чтобы так и было сейчас в тренерском штабе, а не как лебедь, рак и щука. Давайте сейчас отдадим должное тренерам и ребятам за медали чемпионата мира, но надо смотреть, каким образом все выстраивать дальше.

— Многие говорят, что между тренерами существует «перетягивание одеяла». Как быть? Выстроить более четкую иерархию?

— Всем процессом должен руководить один человек. Если не может — надо уходить, если может — надо руководить. Ситуация нормальная, можно все выстроить, создать коллектив. Ничего страшного нет в том, что кто-то готовится отдельно, такое было и раньше. Но должно быть четкое управление.

— Налицо проблема с психологической подготовкой — что с этим делать, насколько это можно корректировать, и виноват ли тренерский штаб в том, что такая проблема существует?

— Это забота тренерского состава. Если тренер не может сам сделать, пусть найдет людей, которые этим займутся. Пригласите психолога, побеседуйте, поставьте задачи, укажите на слабые места спортсмена. Иностранцы нанимают себе личного психолога, работают с ним. А у наших тренеров, как вижу, нет желания сделать такой шаг. Почему — не понимаю. Вы видели, что творил Шипулин на последнем рубеже в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи. Да, это была работа — моя работа с ним. Хоть и не так часто мы с ним виделись, тем не менее, нужная работа была проведена.

— Что за работа?

— Давайте это останется между нами с Антоном. Эти моменты на протяжении ряда лет у меня получаются, пусть так и останется.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ШИПУЛИНА.

— Поговорим про ошибки Шипулина в стрельбе последним выстрелом… Вроде бы он стал работать с тренером Гербуловым, должен был избавиться этих моментов, но они снова и снова мешают взять медаль. Что это — психология, ошибка в изготовке?

— Думаю, что все вместе.

Цитата В функциональном плане Антон проигрывал в этом году в спринте полминуты, но прибавлял от старта к старту, чего не сделал даже Фуркад.

Это говорит о том, что функционально Шипулин подвелся на достойном уровне. В стрелковой части, конечно, у него есть особенности. Он очень ответственный человек, много переживает. Мера ответственности, которую Антон взял на себя, уйдя на подготовку в своей группе, велика. Некоторые его травили за то, что он работал отдельно. И в последний момент Шипулин психологически не выдерживал, принимал решения, несколько не адекватные ситуации. Но это вещи поправимые. После этого чемпионата, думаю, он понял, что Фуркада можно побеждать.

— Как считаете, насколько Антон сейчас использует свой потенциал? Есть ли резерв, чтобы прибавить?

— У него есть резерв — один выстрел. А это один круг, полминуты. Он сегодня способен выигрывать соревнования любого уровня.

— Решит этот вопрос — и все?

— Да. Задача тренерского штаба — найти подход, поговорить с Антоном. Если не может тренерский штаб, надо кого-то приглашать. Никто не говорит, что с психологом надо работать каждый день, но получить консультации, чтобы научить правильно действовать в той или иной ситуации.

— Верите в олимпийские перспективы Антона?

— Да. Думаю, что после этого чемпионата мира он станет намного увереннее. Это был у него, я бы сказал, переходный период. Дальше все станет только лучше.

ЛОГИНОВ БУДЕТ СИЛЬНЕЕ.

— Есть ли у Бабикова и Цветкова потенциал бороться за медали не на одном-двух этапах Кубка мира, а дольше?

— Конечно, есть. Они уже доказали, что могут подниматься на пьедестал, это самое главное. А остальное зависит от гибкости тренерского штаба в тренировочном процессе. Возможно, ранний отбор им и помешал. Бабиков и Цветков способны бороться за медали на Олимпийских играх — при правильном построении тренировочного процесса.

— Гараничев в прошлом году был твердым вторым номером сборной, а этот сезон провел неярко. В чем дело?

— На этот вопрос, думаю, может ответить старший тренер команды Рикко Гросс. Да, у Жени не сложился сезон. Он имел шанс отобраться на чемпионате Европы, и его использовал. Можно сказать, что в этом году биатлонист не раскрылся. Хотя пытался, в Хохфильцене боролся в индивидуальной гонке и масс-старте. Ногами выглядел неплохо, а в стрелковой части не все получилось. Спад был в этом году, но, судя по его настрою, в концовке сезона надо ждать прогресса.

— Правильным было решение не ставить его в эстафету на чемпионате мира?

— Когда комплектуют эстафетную четверку — сложно оценить ситуацию со стороны. Думаю, тренерам было виднее… Тот вариант, который поставили, не обсуждается, победителей не судят. Конечно, Гараничев переживает — любой спортсмен хочет бежать эстафету. Но, думаю, у него еще появится такая возможность.

— Говорят, что у Логинова потенциал не хуже, чем у Шипулина. Что скажете об этом спортсмене, его результатах и перспективах на олимпийский сезон?

— Видел Логинова, когда он был еще юношей. Это очень перспективный биатлонист с хорошей психологией, на протяжении ряда лет он был очень конкурентоспособен в своем возрасте, боролся с тем же Бе и другими спортсменами. Всегда был на достойном уровне. Конечно, два года дисквалификации ударили по нему — видно, что Саша переживает. Но кто не делает в жизни ошибок? Думаю, после этого чемпионата он будет намного крепче, и все у него еще впереди.

— Он хорошее усиление сборной в преддверии Игр-2018?

— Конечно. Можно привести пример немецкой мужской команды — сначала Долль выигрывает, потом не получилось у него, а масс-старт выиграл Шемп. Такая здоровая конкуренция должна быть и в российской команде.

МАЛЫШКО НЕЛЬЗЯ ЗАВЕРШАТЬ КАРЬЕРУ.

— Дмитрию Малышко что бы посоветовали? Три года после Олимпиады не может себя найти, результатов нет. Завершить карьеру?

— Ему надо дать еще шанс. Все-таки Дима — олимпийский чемпион, рановато его списывать. Возможно, где-то он был слишком самоуверенным… Но нам нельзя ни одного потенциально сильного спортсмена сейчас сбрасывать со счетов. Уверен, что он не подведет, я двумя руками за него.

— Матвей Елисеев неплохо выступал в этом сезоне, но места в гонках чемпионата мира для него не нашлось…

— Он перспективный спортсмен, его результаты до Хохфильцена впечатляли.

Цитата Думаю, Елисеев способен быть в команде и внести свой вклад. Почему не бежал — не могу сказать, ситуация была плотная, четыре человека на гонку… Думаю, ему дадут шанс на этапах Кубка мира.

— Алексея Волкова последние два сезона используют на Кубке мира очень точечно. Это оправдано?

— Если тренеры это заранее спланировали, то это нормально. Алексей может стрелять на ноль, может с нулем быть на пьедестале индивидуальной гонки, а также способен здорово работать в эстафете. Это один из лучших в мире спортсменов по скорострельности, использовать его на первом этапе эстафеты очень правильно.

— Может у кого-то из россиян после чемпионата мира произойти всплеск результатов — в связи с ошибкой в подводке к Хохфильцену?

— Не исключено. Почему-то думаю, что Гараничев может проявить себя на этапе в Пхенчхане. Шипулин набрал форму и на положительных эмоциях может сезон закончить достойно. Насчет молодых ребят посмотрим — у них до старта этапа будет неделя — смотря как они подготовятся.

АКИМОВА МОЖЕТЬ БЫТЬ КАК СТАРЫХ.

— Акимовой явно не хватает психологической уверенности в себе. Способна ли она прибавить в олимпийском сезоне?

— Она же смогла подняться на пьедестал, когда ничего не понимала. Когда Ольга Зайцева впервые выиграла гонку на этапе Кубка мира, я ей сказал: «Оля, когда выиграешь вторую гонку, станет настоящей спортсменкой, войдешь в топ мировых биатлонистов». Она спросила почему, а я ответил — когда выиграешь, тогда и поймешь. Победить с листа легче, чем повторить во второй или третий раз. Потом уже формируется психология победителя, спортсмен выходит на старт как на работу. По Тане можно сказать так — она была в хорошей форме до чемпионата мира. Интересен момент по расстановке в женской эстафете, и здесь я не согласен с тренерским штабом. Нельзя было ставить Таню на четвертый этап. Она всего второй год выступает в элите. Мы видим, что Старых намного опытнее. То, что Акимова упала, говорит о том, что человек пробежал гонку пару раз еще до старта, ночью… На рубеже она вообще не контролировала себя, поправки в одну и другую строну, суета… На втором или третьем этапе Таня сработала бы намного лучше. А сейчас, думаю, нужно, чтобы кто-то ей помог с психологическим настроем.

— У нас в сборной есть пример крепких нервов — Ирина Старых. Можно ли сделать так, чтобы Таня стала такой же психологически устойчивой?

— Вполне. Для этого нужно приложить усилия. Психолог не будет бежать вместо спортсмена, не будет стрелять и даже находиться рядом не будет. Но он научит делать правильные шаги. Одним это дано — говорят «человек без нервов». Но это не так, нервы есть у всех. Посмотрите на Фуркада — если в начале чемпионата он был уверен, просто получал удовольствие, делал, что хотел. Когда он подустал, начал совершать ошибки, это проявилось даже на последнем рубеже последней гонки. Он тоже не железный! У всех есть шанс решить вопросы работы на рубеже. Было бы желание.

— У Старых вроде все хорошо — и психология, и стрельба, да и ход неплохой в целом. Что нужно сделать, чтобы в олимпийском сезоне превратиться в полноценного лидера и быть одной из претенденток на личные медали Игр?

— Ире нужно, чтобы тренерский штаб правильно расставил приоритеты. Тогда ее летняя и осенняя подготовка будет выстроена планомерно. На сегодня она готова бороться за медали на любой дистанции. Но ее перерыв и участие в чемпионате Европы наложили свой отпечаток. Пробеги она там не всю программу, а две гонки — думаю, чемпионат мира сложился бы для нее более успешно.

— Беспокоит Ольга Подчуфарова — год назад у нее случился спад, и уже сколько времени она никак не может восстановиться.

— По-моему, это загадка для всех. Я бы начал с масштабного медицинского обследования. Потому что не может такая способная биатлонистка перестать в одночасье ей быть… К тому же, надо знать ту работу, которую она делала последние три года. Олю нельзя списывать, это однозначно. Но стоит разобраться в причинах ее непереносимости функциональных нагрузок. Думаю, Подчуфаровой надо закончить сезон, заняться здоровьем, а потом уже приступить к подготовке к олимпийскому сезону.

ДОРОЖИТЬ НАДО ВСЕМИ.

— Не все складывается у Дарьи Виролайнен. Что делать?

— Здесь нужно определить состав — если она в команде, то в команде до конца. А ее — то туда, то сюда. В конце концов, выполнив критерии, она поехала с чемпионата мира лечить болячки… Это, конечно, не подход к делу. Нам надо дорожить каждой спортсменкой.

— Светлана Слепцова провела свой последний чемпионат мира. Чего ждать от нее на следующий год?

— Выбор за ней, когда она планирует закончить. Но какой-то ограничитель у нее действительно стоит. Она — очень ответственная спортсменка, я это знаю, очень старается. Три года с ней работает Валерий Медведцев, в этом году Света готовилась в сборной. Какой-то уровень есть, а дальше не получается. Надо разобраться, посмотреть по тестам.

— Молодые девочки — Кайшева, Миронова, Сливко — получают по сезону не так много шансов, а порой они выпадают не на самый подходящий момент. Как быть, если их зарубежные сверстницы уже не первый год блистают на взрослом уровне?

Цитата — Кто бы что ни говорил, но тренеры имели возможность брать по одному спортсмену на этапы Кубка мира.

Если они планируют омолаживать составы — не надо никого спрашивать! Они могут взять Миронову, Кайшеву — кого угодно. А почему не берут — не могу сказать, это вопрос к тренерам.

— Почему за три года в нашей женской команде глобально ничего не изменилось, кроме точечных всплесков?

— Изменения происходят в тренерском штабе. Был Королькевич, Ефимов и Селифонов, теперь Норицын и Медведцев. И это за три года состав тренеров — вот и ответ на вопрос. Должна быть преемственность тренерских кадров. Возьмем немецкую команду — все знают вклад в ее успехи Уве Мюссиганга. Так он лет пять возил с собой Геральда Хенига, показывал, натаскивал. И сегодня Хениг — настоящий лидер. Нет шараханий, хотя и у немок были прежде неудачи. А теперь вы посмотрите, что они творят! А ежегодные перемены приводят к такой чехарде. Когда у человека контракт на год, он действует просто инстинктивно, спасая себя. Это прерогатива руководства федерации — поставить того или иного специалиста. Вот с них сегодня и спрос.

ОЛИМПИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.

— Нам обещают единый состав на олимпийский сезон — сборную ждет очередное объединение. Чего ждать от выступления команды на Играх в Пхенчхане?

— Никто на данный момент на этот вопрос не даст точного ответа. Если взять потенциал мужской команды сегодня — мы можем в каждой гонке бороться за медаль. Что касается женщин, здесь намного сложнее. Достойно конкурировать могут Старых и, думаю, Акимова. Также, наверное, назову Дашу Виролайнен — я все-таки в нее верю. И если у нее нет ничего серьезного со здоровьем, она тоже может. Приоритет — микст-эстафета.

— Сейчас надо ли что-то срочно менять перед олимпийским сезоном или наоборот перемены противопоказаны, надо доработать как есть, чтобы не навредить?

— Оценку должны давать министерство спорта, Олимпийский комитет, комитет по спорту в Госдуме. Если их устраивает та работа, которая была проделана за три года, значит, пусть работают так же. Если нет, значит, пусть принимают, доводят до Союза биатлонистов России свою позицию. Тренеры отчитаются, пройдет тренерский совет — надо выбрать стратегию и идти дальше.