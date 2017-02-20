Резцова: Акимова говорит про неплохие результаты, а сама выступила хуже некуда
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова Татьяны Акимовой о том, что выступление российской команды на чемпионате мира в Хохфильцене можно назвать неплохим.
«Если Акимова так считает, что ещё можно добавить? Я ничего против не имею. Не знаю, правда, что она подразумевает под “неплохим выступлением”. В моём понимании под это определение попадает только микст. В женской эстафете Акимова ничего не смогла сделать, в индивидуальной гонке и
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