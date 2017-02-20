Светлана Слепцова: Для меня этот сезон — удачный
Российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что может занести себе этот сезон в актив.
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По словам 30-летней спортсменки, серьезных ошибок и просчетов в ее тренировочном процессе не было.
— Сезон еще не завершился и результаты у вас не самые впечатляющие — ни одного финиша в топ-20 в индивидуальных гонках, однако сам факт возвращения в элиту дает повод для оптимизма, не так ли?
— Я проделала очень большой путь и занесу себе сезон в актив. У меня были хорошие гонки на Кубке IBU и на чемпионате Европы, где я завоевала четыре награды. Хоть это турнир не такого масштаба как тот же Кубок мира или мировое первенство, но мои медали и титулы никто не отнимет. Для меня это все равно удачный сезон, который к тому же еще не завершился.
— Оглядываясь назад, вы можете сказать, что пошло не так, когда летом только начиналась подготовка к сезону?
— Тренировочный процесс проходил так, как я и хотела. Серьезных ошибок и просчетов допущено не было. Я целенаправленно готовилась со своим тренером Валерием Медведцевым, и у нас было все в порядке.
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