Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28840829/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 19:31 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Светлана Слепцова: Для меня этот сезон — удачный

Российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что может занести себе этот сезон в актив.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Светлана <span class=error>Слепцова</span> заявила что может занести себе этот сезон в актив. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам 30-летней спортсменки, серьезных ошибок и просчетов в ее тренировочном процессе не было.

— Сезон еще не завершился и результаты у вас не самые впечатляющие — ни одного финиша в топ-20 в индивидуальных гонках, однако сам факт возвращения в элиту дает повод для оптимизма, не так ли?

— Я проделала очень большой путь и занесу себе сезон в актив. У меня были хорошие гонки на Кубке IBU и на чемпионате Европы, где я завоевала четыре награды. Хоть это турнир не такого масштаба как тот же Кубок мира или мировое первенство, но мои медали и титулы никто не отнимет. Для меня это все равно удачный сезон, который к тому же еще не завершился.

— Оглядываясь назад, вы можете сказать, что пошло не так, когда летом только начиналась подготовка к сезону?

— Тренировочный процесс проходил так, как я и хотела. Серьезных ошибок и просчетов допущено не было. Я целенаправленно готовилась со своим тренером Валерием Медведцевым, и у нас было все в порядке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить