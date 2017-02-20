Светлана Слепцова: Конфликт Шипулина с Фуркадом? Два лидера мирового биатлона не должны ссориться
Российская биатлонистка Светлана Слепцова подчеркнула: перед чемпионатом мира она думала, что едет в Австрию в качестве запасной.
По словам 30-летней спортсменки, никаких проблем
— На чемпионате мира женская сборная России выступила неудачно. Что при этом творилось внутри команды?
— Несмотря на итоги гонок, мы продолжали работать и стремились достичь положительного результата. В этом смысле отличий по сравнению с этапами Кубка мира нет.
— А свои результаты как оцените?
— Я показала то, на что была готова. Хочу подчеркнуть, что после чемпионата Европы в Польше, который прошел в конце января, очень устала. Я отдала там все силы и тогда не мыслила о том, что попаду на чемпионат мира. Полагала, что континентальным первенством все и ограничится. Когда ехала в Хохфильцен, то думала, что останусь запасной, но приняла участие практически во всех гонках. В эстафете бежала на
— Конфликт Шипулина с Фуркадом
— Мы старались об этом не говорить и лишний раз не затрагивать эту тему. Слава богу, что Мартен и Антон пожали друг другу руки и помирились. Два лидера мирового биатлона не должны находиться в ссоре.
— А было ли давление
— Никаких проблем не было. С иностранными спортсменами мы каждодневно перекидываемся парой слов и про допинг не говорим. Косых взглядов на нас нет. По крайней мере, я этого не ощутила. Да и на трассе от болельщиков ничего обидного или оскорбительного в свой адрес не слышала.
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