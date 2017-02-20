Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28840152/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 18:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: В Уфе у меня есть несколько дней, чтобы понять, что я чемпион мира

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков перед этапом Кубка мира в Южной Корее получил несколько дней на отдых дома.

В аэропорту Уфы он вспомнил о ситуации с гимном на награждении.

«Сначала было очень неприятно. Наш слух не настолько тонок, чтобы с первых нот понять, что что-то не так. Но тем не менее мы сразу поняли, что играет не наш гимн. Мы были расстроены, но дальше всё было очень патриотично и хорошо. Быстро исправили ситуацию. Наш знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев в этом помог. Мы ещё больше сплотились из-за этой ситуации. Нам принесли очень много извинений за то, что произошла такая ошибка.

Я рад победе. Как в Уфе снежно! Эмоций нет, я об этом уже говорил много раз. Есть только усталость и небольшое опустошение. Конечно, очень приятно вернуться домой в Уфу. Я надеюсь, у меня будет несколько дней для того, чтобы восстановить силы и понять, что я завоевал золотую медаль чемпионата мира.

Родители всегда готовят для меня особенную встречу, когда я возвращаюсь с любых соревнований или просто со сборов. Но это просто родительская встреча, ничего особенного, о чём вы, наверное, хотите спросить, не происходит. Но для каждого ребёнка его родители особенные сами по себе, и встречи с ними после знаменательных событий особенные", — приводит слова Бабикова «Молодёжная газета».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России