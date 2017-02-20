Бабиков: В Уфе у меня есть несколько дней, чтобы понять, что я чемпион мира
Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков перед этапом Кубка мира в Южной Корее получил несколько дней на отдых дома.
В аэропорту Уфы он вспомнил о ситуации с гимном на награждении.
«Сначала было очень неприятно. Наш слух не настолько тонок, чтобы с первых нот понять, что
Я рад победе. Как в Уфе снежно! Эмоций нет, я об этом уже говорил много раз. Есть только усталость и небольшое опустошение. Конечно, очень приятно вернуться домой в Уфу. Я надеюсь, у меня будет несколько дней для того, чтобы восстановить силы и понять, что я завоевал золотую медаль чемпионата мира.
Родители всегда готовят для меня особенную встречу, когда я возвращаюсь с любых соревнований или просто со сборов. Но это просто родительская встреча, ничего особенного, о чём вы, наверное, хотите спросить, не происходит. Но для каждого ребёнка его родители особенные сами по себе, и встречи с ними после знаменательных событий особенные", — приводит слова Бабикова «Молодёжная газета».
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