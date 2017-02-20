Бабиков: В Уфе у меня есть несколько дней, чтобы понять, что я чемпион мира

В аэропорту Уфы он вспомнил о ситуации с гимном на награждении.



«Сначала было очень неприятно. Наш слух не настолько тонок, чтобы с первых нот понять, что что-то не так. Но тем не менее мы сразу поняли, что играет не наш гимн. Мы были расстроены, но дальше всё было очень патриотично и хорошо. Быстро исправили ситуацию. Наш знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев в этом помог. Мы ещё больше сплотились из-за этой ситуации. Нам принесли очень много извинений за то, что произошла такая ошибка.



Я рад победе. Как в Уфе снежно! Эмоций нет, я об этом уже говорил много раз. Есть только усталость и небольшое опустошение. Конечно, очень приятно вернуться домой в Уфу. Я надеюсь, у меня будет несколько дней для того, чтобы восстановить силы и понять, что я завоевал золотую медаль чемпионата мира.

Родители всегда готовят для меня особенную встречу, когда я возвращаюсь с любых соревнований или просто со сборов. Но это просто родительская встреча, ничего особенного, о чём вы, наверное, хотите спросить, не происходит. Но для каждого ребёнка его родители особенные сами по себе, и встречи с ними после знаменательных событий особенные", — приводит слова Бабикова «Молодёжная газета».