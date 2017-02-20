«Шипулину не хватило психологических сил»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По мнению прославленной спортсменки, не стоит отчаиваться не самому удачному результату. Перспективы у отечественных биатлонистов хорошие — главное, проанализировать сделанные ошибки, чтобы не допустить их в оставшихся гонках сезона.

— Каково ваше впечатление от выступления сборной России на ЧМ?

— Наши спортсмены могли выступить лучше. Наверное, волнение, ответственность, высокие ожидания сыграли свою роль. Порой нам не хватало самой малости, но в биатлоне играет роль каждая мелочь.

Если говорить о девчонках, хотелось бы более стабильного выступления на огневом рубеже. И у нас есть все для того, чтобы проанализировать ошибки и подкорректировать свою работу.

У нас очень приличный и тренерский состав, но все же хочется, чтобы спортсмены больше работали самостоятельно, чтобы каждый оценивал свою готовность индивидуально, был в состоянии анализировать свои неудачи, делать из них выводы и идти дальше.

Не все так плохо, и из любого неудачного выступления сделать выводы, оставить все то хорошее, что есть, исправить недостатки и идти дальше, потому что в биатлоне каждая гонка может преподнести сюрприз. Нас ждут еще три этапа Кубка мира, один из которых пройдет в Южной Корее. Здесь будут олимпийские трассы, поэтому будет очень важно, как пройдет этот этап.

Считаю, что каждому из наших спортсменов не хватило чего-то своего.

— Означает ли это, что российские биатлонисты выступили ниже своего уровня?

— У нас очень высокая конкуренция. Вы видели, как вчера в масс-старте все бежали и боролись до последнего рубежа? Не было такого явного лидера. Даже у женщин Дальмайер была вынуждена догонять американку.

Конкуренция столь высока, что сборной России требуется очень чистая стрельба. Я говорю не только о женской, но и о мужской команде. Ребята, конечно, выглядят на порядок поживее, но и россиянки способны на многое.

Например,

Ирина Старых к последней гонке просто подустала. У нее хватает лидерских качеств, она может собраться в нужный момент. Чемпионат мира показал, что она может точно стрелять.

Думаю, среди россиянок она претендент на медаль номер один. Тане Акимовой хочется пожелать стабильности, потому что третий этап Кубка мира раскрыл ее победный потенциал. Она сильно прибавила в плане функциональности, очень здорово толкается, неплохо держит скорость. А вот на рубеже ей стабильности не хватает. Думаю, все эти ошибки носят психологический характер.

Большего ждала от выступления мужской сборной в индивидуальной гонке. Каждому из ребят чего-то не хватило. В основном, ошибались на первом рубеже, и связано это было, как я поняла, с тем, что при пристрелке было солнце, а потом оно зашло. Это досадные ошибки — остальные-то рубежи ребята проходят с нулем. Волков, я считаю, вообще мог на медаль претендовать, не говоря уже о Шипулине.

— Что было самым ярким моментом чемпионата мира?

— Когда ребята пели гимн. Это было очень патриотично. Они молодцы. Хочется, чтобы все россияне знали слова гимна.

Также запомнилось, как наши спортсмены бились, боролись, никто руки не опускал. Даже в гонке преследования, имея не самые лучшие позиции, все выкладывались.

Поверьте мне, можно и психологические проблемы решить, организовать внутренний распорядок и подвести спортсмена к старту в правильной готовности. Но у нас многие забывают, что и сам спортсмен должен себя готовить. Тренеры сборной все-таки больше помощники на пути к достижениям. Если ты взрослый самостоятельный спортсмен, должен готовить себя сам. Нельзя сказать, что только тренеры виноваты.

А какой праздник россияне устроили нам в субботу (мужская сборная России выиграла золото в эстафете 4×7,5 км — прим. «Газеты.Ru»). Эмоции захлестывали, их просто не передать. Было так приятно!

— Повлияла ли на выступление россиян та ситуация, которая сложилась во взаимоотношениях между Мартеном Фуркадом и Александром Логиновым?

— Определенная растрата психологических сил, конечно, была, и если говорить о чемпионате мира в целом, тому же Фуркаду, как и Антону Шипулину, где-то немного не хватало.

Стрельба — это тонкий момент. Когда ты приходишь стрелять, все твои соперники рядышком, и в этот момент стрессоустойчивость должна быть вообще железобетонной.

Наверное, какие-то мысли спортсменам в голову лезли. Все-таки они должны меньше воевать между собой, и я надеюсь, что в дальнейшем подобных инцидентов не будет. Вроде ребята все уладили.

— Фуркад и сам выступил для себя не лучшим образом, завоевав только одну золотую медаль. Может быть, все уже выигравшему французу не хватает мотивации?

— Он выходит на гонку и бьется как может. Думаю, чемпионат мира дополнительной мотивации не требует. Тут особый старт, который бывает раз в году. Мне кажется, что все мы люди, и устать может каждый. Видимо, Фуркад не успел восстановиться, оттого не выступил не так сильно, как мог.

Стрельба — это показатель внутреннего состояния. Если промах становится результатом не технической ошибки, значит, это результат психологической готовности.

Здесь есть тонка грань. Причины могут быть разные, но все они поддаются анализу.

— В чем, на ваш взгляд, феномен Лауры Дальмайер? Ее ведь, пожалуй, можно назвать главной героиней минувшего чемпионата мира.

— Да, так и есть — она уже даже на двух мировых первенствах кряду выступает отлично. Немка обладает стабильной стрельбой, также у нее очень высокая скорость на трассе, но видно что и ей все не очень просто дается: Дальмайер тоже устает, так как и она является живым человеком.

Мне кажется, что ее феномен в стрессоустойчивости, которую она демонстрирует Лаура, в том, что она спортсменка с высокой самоорганизацией, способная контролировать себя на рубеже, не распыляться и четко работать. Можно, сказать, наверное, что у нее железные нервы — выходя на гонку биатлонистка знает, что должна делать, и для ее 23-летнего возраста это очень здорово.

— А сколь неожиданным для вас стало третье место сборной Чехии в общекомандном зачете? В чем, как вы думаете, причина такого успеха — в систематической работе национальной федерации или это просто некий единичный случай?

— Чехи традиционно являются претендентами на медали, особенно в индивидуальных гонках. Их лидер Габриэла Коукалова может вообще в любом заезде показывать свой высокий уровень. Впрочем,

я считаю, что Чехия сдала позиции в женском биатлоне — до этого они выигрывали и эстафеты, а сейчас в них отчасти «плавают» из-за отсутствия качественной четверки. У них, например, есть Вероника Виткова, ранее соревновавшаяся с Габриэлой. Однако вот сейчас она даже на чемпионате Европы выступила невыразительно.