Мартен Фуркад: Не понимаю, почему в масс-старте чувствовал себя не лучшим образом
Француз Мартен Фуркад отметил, что
масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене стал для него главным разочарованием последних дней. 28-летний спортсмен показал пятый результат.
— Несмотря на первый промах в начале гонки, у меня были хорошие шансы выиграть гонку, — цитирует L'Équipe Фуркада. — Я проехал штрафной круг, не потеряв большого количества сил. Но на последнем огневом рубеже я допустил два промаха. Первый неточный выстрел сбил меня с ритма, но таков биатлон.
Я чувствовал в тот момент, что не нахожусь в должной форме. Не совсем понимаю, как такое произошло, но этот провал не заставит меня забыть хорошие моменты, которые были на этом чемпионате мира.
|19.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Симон Шемп
|Германия
|35.38,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+09,0
|3
|Симон Эдер
|Австрия
|+10,1
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+25,3
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+31,3
|6
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+33,5
|7
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+38,0
|8
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+39,7
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+42,9
|10
|Арнд Пайффер
|Германия
|+46,1
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