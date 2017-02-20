Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28836575/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 14:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Не понимаю, почему в масс-старте чувствовал себя не лучшим образом

Француз Мартен Фуркад отметил, что масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене стал для него главным разочарованием последних дней. 28-летний спортсмен показал пятый результат.

— Несмотря на первый промах в начале гонки, у меня были хорошие шансы выиграть гонку, — цитирует L'Équipe Фуркада. — Я проехал штрафной круг, не потеряв большого количества сил. Но на последнем огневом рубеже я допустил два промаха. Первый неточный выстрел сбил меня с ритма, но таков биатлон.

Я чувствовал в тот момент, что не нахожусь в должной форме. Не совсем понимаю, как такое произошло, но этот провал не заставит меня забыть хорошие моменты, которые были на этом чемпионате мира.

1.
Шемп С.
Германия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Эдер С.
Австрия
19.02.2017 16:45 Чемпионат мира Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Симон Шемп Германия 35.38,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +09,0
3 Симон Эдер Австрия +10,1
4 Антон ШИПУЛИН Россия +25,3
5 Мартен Фуркад Франция +31,3
6 Лоуэлл Бэйли США +33,5
7 Доминик Ландертингер Австрия +38,0
8 Фредрик Линдстрем Швеция +39,7
9 Бенедикт Долль Германия +42,9
10 Арнд Пайффер Германия +46,1
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

«Шипулину не хватило психологических сил»

«Шипулину не хватило психологических сил»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о завершившемся в австрийском Хохфильцене чемпионата мира по биатлону, который сборная России завершила на пятой позиции в общекомандном зачете.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить