Мартен Фуркад: Не понимаю, почему в масс-старте чувствовал себя не лучшим образом

— Несмотря на первый промах в начале гонки, у меня были хорошие шансы выиграть гонку, — цитирует L'Équipe Фуркада. — Я проехал штрафной круг, не потеряв большого количества сил. Но на последнем огневом рубеже я допустил два промаха. Первый неточный выстрел сбил меня с ритма, но таков биатлон.

Я чувствовал в тот момент, что не нахожусь в должной форме. Не совсем понимаю, как такое произошло, но этот провал не заставит меня забыть хорошие моменты, которые были на этом чемпионате мира.