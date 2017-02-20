Дмитрий Губерниев: Шипулин звал на сцену, но я дирижировал, как фон Биатлонян

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Он в прямом эфире назвал Мартена Фуркада свиньей, а в предпоследний день турнира помирился с ним. На него внезапно взъелись чехи. За что им по полной программе досталось от российских болельщиков, которые горой встали за своего комментатора. Наконец, именно он спас от провала организаторов церемонии награждения — когда те вместо современного гимна включили в честь победы наших мужчин в эстафете «Патриотическую песню» Михаила Глинки, Губерниев не растерялся, прорвался из толпы в гущу событий, вырвал у ведущего микрофон — и предложил нашим спортсменам самим исполнить гимн. После этого в импровизированном пресс-центре австрийцы приветствовали Дмитрия, как настоящую суперзвезду. Он под овации выступил с ответным словом на смеси немецкого и английского.

Российский комментатор стал одной из самых обсуждаемых фигур чемпионата не только у нас в стране, но и во всем биатлонном мире.

— Я этого не хотел, — признался Губерниев. — Считаю, самое большое наше достижение на этом чемпионате — то, что мы заканчиваем его в мирном русле. Хочу сказать огромное спасибо IBU, лично Фуркаду и, конечно же, нашей команде. Все мы прикладывали огромные усилия, чтобы сгладить ситуацию. Да здравствует биатлонная семья! Очень рад, что все мы в нее вернулись.

При этом мне до сих пор странно читать биатлонные новости и видеть, что чуть ли не каждая третья — про меня. Некоторые могут подумать, что это тешит мое самолюбие, но я куда больше мечтаю о победных репортажах. И ни в коем случае не хочу скандальных. Хотя на этом чемпионате, чего кривить душой, я сам приложил к этому руку. Но могу всех заверить: я был на все 100 процентов искренен в своих действиях. Как и Фуркад в своих.

— Если бы вернулись в день смешанной эстафеты, прокомментировали все события точно также?

— Глупо о чем-то жалеть. Я всегда готов отвечать за каждое сказанное слово. Другое дело, что если бы австрийские телевизионщики не переключили картинку на моменте рукопожатия, все было бы по-другому. В результате этих метаний камеры я не сразу понял, что там произошло. Мартен часто повторял, что не хочет стоять с Логиновым на одном пьедестале и когда вернули картинку — Мартена на нем не было. Легко было предположить, что он решил саботировать награждение. С моей точки зрения, такая работа режиссеров — не спонтанный акт, возможно, они хотели избежать каких-то кривотолков, ведь подобное развитие событий не исключалось. В результате их получилось еще больше.

Не имеет смысла теперь постоянно возвращаться к той ситуации. При этом я не стесняюсь признать, что сожалею о случившемся. Сказал об этом в глаза Мартену.

— Как вы, кстати, договорились о мире?

— Большие усилия приложил Пьер Ланге, директор IBU по коммуникациям. Он выступил в роли настоящего миротворца. Спасибо ему за мир в тоннеле. Я как Донатас Банионис в известном фильме шел навстречу Мартену. Мы обнялись, посмотрели друг другу в глаза и довольно долго говорили один на один.

— Почему для вас обоих было важно, чтобы встреча состоялась без камер?

— Именно так. Нам хотелось спокойно обо всем поговорить без посторонних. После этого мы могли спокойно рассказывать о случившемся. И в тот же вечер Фуркад выложил на своей странице «Вконтакте» фотографию с нашим рукопожатием. Я думаю, для него эта встреча тоже много значила. Мы с ним давно знакомы и он прекрасно знает, с каким уважением я отношусь к его спортивным достижениям. Никогда не забуду, как он рассказывал мне, что читает книгу великого каноиста-слаломиста Тони Эстанге — и на его примере осваивал науку побеждать. Мартен в этом смысле такой же ненасытный, как Оле Эйнар Бьорндален. Он без устали изучает опыт людей, которым удавалось долгие годы держаться на высоте. В этом плане им невозможно не восхищаться. Я желаю ему всяческих удач и горжусь, что имею возможность комментировать его гонки. Мы живем в одно время с Фуркадом и мы — счастливые люди.

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ШИПУЛИН — ГЛАВНАЯ БАЛДА ЭТОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА. НО В КОРЕЕ ЭТА БАЛДА ВЫИГРАЕТ ЗОЛОТО

— Шипулин сказал, что финиш с российским флагом на чемпионате мира — мечта для него. Для вас, наверное, мечтой было комментировать это?

— Абсолютно точно. При этом я мечтал прокомментировать победную гонку именно в эфире основного «Матча». Ведь мы делили права с «Первым», и очень здорово, что мужская эстафета досталась нам. Считаю, что по эмоциональной составляющей таких мощных репортажей у меня не было с момента победы Екатерины Юрловой на чемпионате мира-2015. Пришлось ждать два года. Ведь на Олимпийских играх я комментировал плавание и прыжки в воду, а там викторий, к сожалению, не было. Было золото красавиц-синхронисток, но там уровень эмоций другой, вся Россия знала, что они победят.

При этом каждое поражение Шипулина я воспринимал, как свою личную неудачу. Он близкий мне человек. Однако Антон получает титул главной балды этого чемпионата. Но тут же обязательно стоит добавить, что балда всех победит на Олимпийских играх. У меня нет никаких сомнений, что в Корее Шипулин выиграет личную золотую медаль.

— Он подарил вам бутылку шампанского, которую ему вручили за бронзу в смешанной эстафете. Сохраните?

— Мы уже думали распить его нашей бригадой. Но, пожалуй, я все-таки увезу его в Москву. И обещаю торжественно распить это шампанское, когда Шипулин станет олимпийским чемпионом еще раз. Причем не важно — в эстафете или в личной гонке.

— Утром перед мужской эстафетой вы неоднократно ко мне подходили и говорили: «Сегодня мы точно победим. 100 процентов». Это был ваш знаменитый оптимизм или все-таки предчувствие?

— Я на самом деле большой оптимист, но тогда было предвкушение предстоящего праздника. Не могу назвать себя великим оракулом, но иногда сбываются крепкие прогнозы. Помните, как на лыжном чемпионате мира в Фалуне два года назад только мы во всем пресс-центре верили, что победит Максим Вылегжанин? Никто даже предположить не мог. И Макс выиграл!

Цитата Дмитрий Губерниев Вот и на этот раз как-то все сложилось. Я с самого начала верил в этот состав. Во время споров внутри редакции и общения с тренерами называл именно этот вариант. Это не к тому, что я понимаю в биатлоне — просто чувствовалось, что эти люди могут добиться успеха.

При этом я восхищен Цветковым. Свой этап он провел не просто здорово — гениально. А как блестяще пел потом! На надрыве, на связках. Как Уильям Дэниел Маккаферти и Брайан Джонсон.

ПОНИМАЛ, ЧТО МОГУТ АРЕСТОВАТЬ…

— Российский гимн, который с вашей подачи исполнили россияне на церемонии награждения, самый яркий момент турнира?

— Ставлю знак равенства между победным репортажем и гимном. Это же было в один день и все как-то сплелось воедино. В тот момент, когда включили старый гимн, мозги в голове крутились, как барабан в «Поле чудес». Потом решился: надо бежать. Понимал, что могут арестовать, но стоило рискнуть и попытаться спасти ситуацию. Все-таки прямой эфир! До сих пор помню обалдевшее лицо ведущего….

— Я только в повторе увидел, что микрофон он отдал не добровольно, а вы буквально силой забрали его себе.

— Он действительно не хотел отдавать его. Потом рассказывал мне, что сначала подумал, будто кто-то из русских прибежал с ним драться. И лишь когда узнал меня — успокоился. Потом подошел еще один парень, тот самый, который перепутал гимны. И убедил отдать микрофон. Петь с ребятами я не стал, хотя Шипулин звал на сцену. Решил, что лучше я буду дирижировать. Как Герберт фон Биатлонян.

— Эта импровизация наверняка войдет в топ ваших комментаторских историй.

— Безусловно. Когда-нибудь я напишу биатлонную книжку — а это рано или поздно случится — и этому дирижированию будет уделена отдельная глава. Но наши парни молодцы. Подарили нам такой яркий день. И в тот момент нужно было перепутать гимн, чтобы в итоге получилась такая красота. Ведь по факту российский гимн мы потом слушали целых три раза.

МЫ ПРОВЕДЕМ ПРЕКРАСНЫЙ ЧМ В ТЮМЕНИ, А К ЧЕХАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕДЕМ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

— С Фуркадом вы помирились. И даже с Пихлером. А с чехами собираетесь?

— С чехами я не ругался. Их претензии начались после того, как в финишном спурте Надин Хорхлер и Габриэлы Коукаловой в Антхольце я болел за немку. Но могу еще раз сказать: за кого хочу, за того и болею.

— А почему все-таки за Хорхлер?

— Наши тогда за медали не боролись. Коукалова мне, безусловно, симпатична, но Хорхлер — дебютантка. В тот момент победа была ей нужнее. То есть пристрастия были исключительно сиюминутные. А потом я узнал, что чехи на это очень обиделись. Даже писали о ситуации на ведущих спортивных ресурсах. Тогда меня охватила гордость — раньше и подумать не мог, что мои репортажи так внимательно смотрят в Чехии.

Но что потом началось — не объяснимо… Никому не позволю уничижительно высказываться о моей стране и наших спортсменах. Надеюсь, наши чешские друзья угомонятся. И хочу им сказать, что чемпионат мира-2021 мы прекрасно проведем в Тюмени, а затем с таким удовольствием приедем на чемпионат мира-2023 в Нове-Место. Ух!

— Насколько для вас важно, чтобы чемпионат мира-2021 прошел именно в Тюмени?

— Крайне важно! Я был в составе делегации во время выборов, читал огромную речь на английском языке. Впервые в жизни! Жутко волновался, репетировал три дня, как черт угорелый.

Но это ладно. Просто я очень люблю Тюмень. Дружу с огромным количеством людей из этого прекрасного города. Вижу, как работу проводит губернатор Владимир Якушев. Тот самый случай, когда власть стоит похвалить за реальные дела. Без него биатлон представить сложно. А самое главное — там замечательные люди. Всегда чувствую себя там, как дома.

И я счастлив, что Андерс Бессеберг сообщил о том, что Тюмень стоит в календаре следующего сезона. При этом многие спортсмены признаются, что были бы очень рады приехать к нам на Кубок мира.

— Например?

— Да хотя бы Доротея Вирер. Все, кто хоть раз был на соревнованиях в России, знают, что мы всегда устраиваем настоящий праздник.

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ЛОГИНОВ ДОЛЖЕН ЦЕЛОВАТЬ ВАМ БОТИНКИ?

— Для вас стало неприятным открытием, что по поводу той же Тюмени многие иностранцы для российской прессы говорят одно, а для европейской — совершенно другое?

— Это правда, не раз сталкивался с этим. Самый вопиющий случай произошел недавно. Правда, не про Тюмень. Один очень известный в недавнем прошлом биатлонист — не буду называть фамилию — после того, как мы показали ему повтор смены этапов в смешанной эстафете, на 100 процентов согласился с тем, что Фуркад зацепил Логинова умышленно. На следующий день вижу его комментарий: «Никакого умысла со стороны Мартена не было». Ребята, но мы же не слепцы! Совесть-то есть?

Что касается того эпизода, знаете, бывает ситуация, когда на дороге тебя кто-нибудь неприятно подрежет, и ты потом догоняешь его, чтобы просто посмотреть: «А ты, собственно, вообще кто»? Вот и Фуркад, наверное, взглядом хотел испепелить Логинова. При этом согласитесь, если ты отвечаешь дорожному хулигану, это может не довести до добра. И я считаю, что Мартен переоценил свои возможности, как бойца небиатлонного фронта. Спорт таких ошибок не прощает. Но что уж тут говорить, главное — теперь все хорошо.

При этом я восхищаюсь Логиновым. При таком давлении он все-таки выиграл медаль. Это потрясающе.

— Мне кажется, вы и к Ирине Старых относитесь с особенной теплотой.

— Ирина родила двоих детей, и уважение к ней должно быть уже как к матери. При этом на протяжении последних трех лет ей было очень непросто. Я знаю, в какой она была истерике, когда узнала о положительной допинг-пробе. И я уверен, что все после случившегося тогда сделали правильные выводы. Не сомневаюсь, что сейчас наша команда — абсолютно чистая. И мне странно видеть заявления в том ключе, будто Логинов не выглядит расстроенным.

Помните, Геральд Кениг так сказал? Я чуть в обморок не упал после этого. Ребята, ну не ботинки же он теперь должен вам целовать. Вспомните, как Саша финишировал на чемпионате Европы. Ни тени улыбки. Он даже флаг взять побоялся! Конечно, Логинов сильно переживает из-за этого. Он сейчас как Маугли. Такого быть не должно. И даже Фуркад признал: больше вопросов к Александру быть не должно. Правила есть правила.

— Когда Фуркад и Логинов окажутся на одном пьедестале, все будет нормально? Они пожмут друг другу руки?

— Думаю, да.

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КРАВЦОВ АБСОЛЮТНО НА СВОЕМ МЕСТЕ

— Если говорить о спортивном результате, наша сборная выступила успешно?

— И да, и нет. С одной стороны, есть явный прогресс по сравнению с чемпионатом мира в Холменколлене-2016, с другой — мы могли выиграть еще, как минимум, две награды. В том числе в женских стартах. Но это приятное недобирание. И теперь я с увлечением жду Олимпийских игр. Думаю, в Корее мы выступим лучше, чем здесь. Рассчитываю, как минимум, на два золота.

В Хохфильцене снова был этот злосчастный «один габарит» Шипулина. Но все это не зря. Лучше столько раз проиграть на чемпионате мира, а потом взять — и выиграть на Олимпиаде. Так у Антона и будет!

— Как думаете, кто-то из молодых, кого здесь не было, попадет в олимпийский состав?

— Миронова едет на Кубок мира в Пхенчхан, так что — почему нет? Рассчитываю я и на Ульяну Кайшеву. Тренеры и руководство, кстати, показали свою гибкость. Не зря Старых после масс-старта на всю страну благодарила Кравцова. Я, кстати, тоже хочу выразить большую признательность Александру Михайловичу. Он принял активное участие и в моей судьбе на этом турнире. Я вижу, как прислушиваются здесь к СБР, каким авторитетом пользуется наша федерация. Так что Кравцов абсолютно на своем месте.

Другое дело, что хотелось бы более последовательных решений тренерского штаба. В частности, некоторые варианты возможных раскладок перед смешанной эстафетой приводили меня в ужас.

— Не секрет, что Рикко Гросс хотел видеть в этой четверке Матвея Елисеева и обиделся на тренерский штаб, когда вместо его подопечного в эстафету поставили Логинова. Вы близки к команде, нормализовались ли отношения между тренерами?

— Не знаю. После мужской эстафеты я не был в штабе. Конечно, хотелось увидеться с ними, со всеми обняться и, может быть, даже немного отметить. Однако доехать до них так и не получилось, потому что в тот вечер я занимался дирижированием (улыбается). Но нормальные, трезвомыслящие люди всегда придут к общему знаменателю. И Рикко я хочу пожелать больше гибкости. Со своим железным немецким характером он порой стремится вперед, отказываясь идти на компромиссы.

— Заканчивая тему эстафет: некоторые уверены, что в Хохфильцене у нас было идеальное сочетание, однако Касперович отметил, что считает Евгения Гараничева реальным кандидатом на попадание в эстафетный квартет на Олимпийских играх. Ваше мнение?

— Я бы тоже не хотел делать акцент на том, что без Гараничева мы опять победили. Сейчас случилось так, но наступит день — и мы выиграем с Евгением. Другое дело, что для попадания в эстафету ему нужно выступать более уверенно в личных гонках. И я нисколько не сомневаюсь, что Гараничев способен бегать эстафеты. В том числе, на Олимпиаде. Совершенно не считаю его фатальным неудачником.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.