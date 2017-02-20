Скандалы, промахи, золото, Дальмайер. Рейтинг «СЭ»

СТРАСТИ ПО РУКОПОЖАТИЮ

Начался чемпионат мира так, что сразу лишился шансов остаться незамеченным широкой публикой, то есть со скандала. Мартен Фуркад, активно выражавший недовольство возвращением в биатлонную элиту отбывшего дисквалификацию за допинг Александра Логинова, слегка подрезал его при передаче этапа в смешанной эстафете. После этого проигравший французу финиш Антон Шипулин и сам Логинов демонстративно не пожали ему руку во время церемонии награждения. Француз покинул пьедестал, а возвращал его лично президент IBU Андерс Бессеберг. Потом весь биатлонный мир еще несколько дней жил ожиданиями, когда же Шипулин и Фуркад уладят все и пожмут друг другу руки.

КАЗАХСТАНСКИЙ «ДОПИНГ»

Жертвой борьбы с допингом стала сборная Казахстана. Еще до начала турнира австрийская полиция обнаружила на одной из заправок упаковки от медикаментов, выяснила, что они принадлежат сборной Казахстана, и начала в отношении нее расследование. Его частью стали обыски австрийской полицией, изъятие всей техники и допросы до 5 утра в полицейском участке. Лидер команды Галина Вишневская рассказывала в интервью «СЭ», что было очень страшно. Понятно, что о высоких результатах в таких условиях пришлось забыть. А концу турнира IBU снял с казахстанцев все подозрения.

СЧАСТЛИВАЯ СТАРЫХ

Ирина Старых, вернувшаяся в строй после трехлетней дисквалификации, неожиданно оказалась в роли главной надежды сборной России. Она не подверглась такой травле, как Логинов, хотя призналась, что вполне ожидала чего-то подобного. На чемпионате мира героиня недавнего чемпионата Европы выступила во всех дисциплинах, кроме смешанной эстафеты. В гонке преследования Старых показала лучший среди наших биатлонисток результат в личных гонках — с точной стрельбой поднялась с 24-го места на 4-е. «Я счастлива», — признавалась она после той гонки. В эстафете биатлонистка идеально отработала свой этап, завершив его на четвертом месте. После финиша она призналась, что осуществила свое заветное желание: «Я попала везде, где могла. Это было моей мечтой». Лишь 15-е место в масс-старте россиянка связала с навалившейся усталостью.

ОДИН БИАТЛОНИСТ В СЕМЬЕ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Речь не о братьях Бе, хотя Тарьей вернулся в строй как раз к чемпионату мира. Но выступил неубедительно, а эстафету и вовсе провалил. Мы — о звездной паре Дарьи Домрачевой и Оле Эйнара Бьорндалена, в один день завоевавших медали в гонках преследования — серебро и бронзу соответственно. В «Твиттере» даже шутили, что у их маленькой дочки Ксении в один день стало на две игрушки больше. Для обоих представителей биатлонной суперсемьи эти награды, конечно, стали особенными. Для Дарьи это первая медаль с тех пор, как она стала мамой, а ее супруг в 43 года завоевал свою 45-ю медаль чемпионатов мира и, возможно, последнюю. «С чемпионатами мира покончено», — заявил он в воскресенье.

НАМ БЫ ЭСТАФЕТУ ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

Речь о женской эстафете, разумеется. Так получилось, что сборная России недосчиталась двух своих членов уже по ходу турнира, а тем, кто остался в строю, пришлось выступать во всех без исключения дистанциях. Светлана Слепцова, занявшая 71-е место в индивидуальной гонке, выразила мнение, что не достойна бежать эстафету. Возможно, с радостью отказалась бы от нее и Ольга Подчуфарова, которая тяжело восстанавливается после гонок. А Татьяна Акимова, в свою очередь, предпочла бы любой другой этап, но только не четвертый. Финишировать была готова Старых, но ее позицию тренеры не поняли.

Результатом всей этой котовасии стало 10-е место, на которое команда опустилась после штрафного круга Акимовой на седьмой стрельбе, и ее звонкое слово в камеру. На букву «П». Позже Татьяна отшучивалась, что всем послышалось совсем не то, что она на самом деле говорила.

ЗОЛОТО НАШЕ

В мужской эстафете россияне взяли свое. Тренеры не побоялись включить в четверку Максима Цветкова и Антона Бабикова, несмотря на то, что в спринте оба выглядели, мягко говоря, неубедительно. Четверка получила настоящих бойцов. Они отработали свои этапы не просто хорошо — достойно чемпионов мира. А Антон Шипулин мастерски завершил начатое партнерами, с лихвой отработав на трассе едва не ставший роковым промах на стойке. В результате российские мужчины завоевали первое золото чемпионата мира с 2008 года, а Алексей Волков, по словам Шипулина, кричал: «Я талисман! Меня надо брать на Олимпиаду». Сам Шипулин вновь не смог осуществиить заветную мечту и стать чемпионом мира в личной дисциплине, но теперь у него есть командное золото. И шуба Александра Тихонова, которую продадут на аукционе.

А ГИМН — НЕ СОВСЕМ

Радость от долгожданной победы на чемпионате мира была несколько омрачена ошибкой организаторов во время вечерней церемонии награждения. Когда российская четверка поднялась на высшую ступень пьедестала, вместо гимна России заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве одного из главных символов страны с 1990-го по 2001 год. Российские биатлонисты не растерялись и при поддержке знаменитого телекомментатора и шоумена Дмитрия Губерниева исполнили правильный гимн сами, а капелла.

«Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами — и болельщики подхватили. Это было незабываемо», — сказал Шипулин. Организаторы исправились следом, включив правильный гимн.

НЕВЕРОЯТНАЯ ДАЛЬМАЙЕР

Главной героиней мирового форума стала Лаура Дальмайер. Из Хохфильцене немка уезжает с шестью медалями, пять из которых — золотые. Новой приме мирового биатлона не было равных в гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте, который она прошла без единого промаха. К этому добавились первые места в обеих эстафетах — женской и смешанной. И только в спринте она отдала золото Габриэле Коукаловой, став второй.

ЗАПУГАННЫЕ ЧЕХИ

Еще один — после казахстанского и того, в котором участвовали Фуркад и россияне — скандал развернулся вокруг сборной Чехии. Тренер команды Ондржей Рыбарж пожаловался, что команде поступают угрозы от российских болельщиков, подстрекаемых «одним российским комментатором», так что Коукалова и компания боятся выходить из номеров, не принимают подарки и опасаются «отравленной» еды и воды. Дмитрий Губерниев отвечал чехам в соцсетях, его подписчики не особо понимали, что происходит.

Чехи продолжали бояться, но если это как-то и повлияло на команду, то явно не худшим образом. Коукалова собрала полный комплект наград — золото в спринте, серебро в индивидуальной гонке и бронза в преследовании, а ее партнер Ондржей Моравец тоже стал вторым в индивидуалке, завоевав свою третью личную медаль чемпионатов мира.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ И БРОНЗОВЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Российские тренеры постоянно и много говорят о подводке к главному старту сезона, но кто действительно преуспел в этом за год до Олимпийских игр — это американцы, прежде никогда первые роли в биатлоне не исполнявшие. Лоуэлл Бэйли, ранее не побеждавший на этапах Кубка мира, взял и выиграл индивидуальную гонку, опередив в том числе и Мартена Фуркада. В свои 35 лет и 216 дней он стал самым возрастным чемпионом мира в этой дисциплине. Радости — его и его команды — не было предела. Почин соотечественника поддержала и Сьюзен Данкли. Эта биатлонистка, отпраздновавшая по ходу турнира свой 31-й день рождения, прежде лишь трижды заезжала на подиум на этапах Кубка мира, а тут стала обладательницей серебра чемпионата мира в масс-старте.