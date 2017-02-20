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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 13:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Вирер: Я ожидала от себя более высоких результатов на чемпионате мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Она заняла восьмое место. На чемпионате мира — 2017 Вирер завоевать медали не смогла.

«Я хорошо начала гонку, но, к сожалению, Бреза задела мою палку, и я потеряла нескольких позиций. Пришлось стрелять быстрее. В итоге две ошибки на стрельбе стоили мне слишком дорого.

В целом я ожидала от себя более высоких результатов, но уже после спринта поняла, что у меня есть проблемы со стрельбой. Мы постарались их исправить», — цитирует Вирер официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.
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