Вирер: Я ожидала от себя более высоких результатов на чемпионате мира
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в
масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Она заняла восьмое место. На чемпионате мира — 2017 Вирер завоевать медали не смогла.
«Я хорошо начала гонку, но, к сожалению, Бреза задела мою палку, и я потеряла нескольких позиций. Пришлось стрелять быстрее. В итоге две ошибки на стрельбе стоили мне слишком дорого.
В целом я ожидала от себя более высоких результатов, но уже после спринта поняла, что у меня есть проблемы со стрельбой. Мы постарались их исправить», — цитирует Вирер официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.
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