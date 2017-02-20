Вирер: Я ожидала от себя более высоких результатов на чемпионате мира

«Я хорошо начала гонку, но, к сожалению, Бреза задела мою палку, и я потеряла нескольких позиций. Пришлось стрелять быстрее. В итоге две ошибки на стрельбе стоили мне слишком дорого.



В целом я ожидала от себя более высоких результатов, но уже после спринта поняла, что у меня есть проблемы со стрельбой. Мы постарались их исправить», — цитирует Вирер официальный сайт федерации зимних видов спорта Италии.