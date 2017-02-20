Вкус, свинья и товарищ. Каким мы запомним чемпионат мира

Российские болельщики чемпионата мира по биатлону ждали с опаской. За последние годы мы уже успели привыкнуть к тому, что он приносит нам одно лишь разочарование. Впрочем, с учётом того, что в 2016 году россияне уехали с главного турнира года без медалей, хуже быть уже точно не могло. И не стало. Сборная России в Хохфильцене завоевала золотую и бронзовую награды. А вообще, турнир оказался богатым на яркие моменты, конфликты и рекорды. Неожиданные прозвища и обратные братания навек. Вспоминаем главные события чемпионата мира — 2017.



(Не)Рукопожатие лидеров

Стартовал чемпионат мира бодро — сразу с двух больших скандалов. Но если ситуация с казахстанскими медикаментами, которые, как выяснилось, просто забыли должным образом утилизировать, быстро забылась, то конфликт Фуркада и Шипулина стал одной из главных тем турнира. Мартен вроде бы уронил Логинова, о котором так нелестно высказывался раньше, Шипулин в ответ отказался пожать французу руку, а тот решил уйти с пьедестала, чтобы не стоять рядом с россиянами. Именно в этот момент с экранов телевизоров и прозвучало историческое «Мартен, ты — свинья!». Случился большой переполох в биатлонном мире, однако в итоге кончилось рукопожатием и примирением. Но Фуркада, возможно, ещё стоит пригласить выпить не чаю, а водки за мир и дружбу.

Заряд позитива

Впрочем, смешанная эстафета для российской команды должна была запомниться не конфликтом с Фуркадом, который, похоже, выбил из колеи Антона Шипулина, а спортивным результатом. Когда микст только появился в программе биатлонных соревнований, он считался вотчиной России, однако с 2008 года наша четвёрка на чемпионатах мира ни разу не добиралась до пьедестала в этой дисциплине. А потому третье место Подчуфаровой, Акимовой, Логинова и Шипулина в первой же гонке турнира стало настоящим зарядом позитива и глотком свежего воздуха. Можем ведь, когда хотим!

Разброд и шатание

Однако дальше события разворачивались не лучшим образом. К тренерам женской сборной во время чемпионата мира появилось множество вопросов. Как они готовили команду, если внезапно вызванная на чемпионат мира Услугина показала лучший результат в спринте? Почему Старых после чемпионата Европы оказалась единственной, кому было по силам бороться за высокие места? Можно ли было заранее просчитать ситуации с Глазыриной или Виролайнен? Кто в действительности определил расстановку девушек по последним этапам в эстафете? Возникло ощущение, что в российской женской команде полный разброд и шатание. Да даже командой наш коллектив, едва не развалившийся на половине турнирного пути, назвать можно было лишь с натяжкой.

Абсолютный рекорд Дальмайер

Впрочем, даже если бы все российские спортсменки были в своей оптимальной форме, бороться за победу было бы практически невозможно. Чемпионат мира в Хохфильцене прошёл под знаком Лауры Дальмайер. Немка на этом турнире сотворила нечто невероятное: она выиграла пять гонок из шести, в которых принимала участие, а в спринте заняла второе место, уступив Коукаловой. Это абсолютный рекорд чемпионата мира, который можно улучшить, лишь выиграв все гонки турнир. Такой триумф не снился даже Магдалене Нойнер, с которой Дальмайер часто сравнивают. Во многом благодаря стараниям Лауры Германия с колоссальным преимуществом выиграла медальный зачёт. У немцев сразу семь золотых медалей, притом что ни у кого из соперников нет даже двух.

Американская мечта

Чемпионат мира 2017 года себе в актив могут занести и американцы. За все турниры XXI века они завоевали лишь одну медаль — серебро Тима Бурка в 2013-м. В Хохфильцене же медалей было сразу две: сначала Лоуэлл Бэйли завоевал историческое золото в индивидуальной гонке, а затем Сюзан Данкли, воодушевлённая успехом партнёра по команде стала второй в заключительном масс-старте. О таких потрясающих результатах «звёздно-полосатые» атлеты перед началом турнира могли только мечтать.

Бронза неувядающего Бьорндалена

А вот норвежцы вряд ли могут быть довольны завершившимся турниром. Впервые с 1999 года они покидают чемпионат мира без золотых наград. Норвежцы неудачно выступили во всех трёх эстафетах, а женские гонки полностью провалили, даже ни разу не забравшись в топ-10. Порадоваться итогам турнира могут лишь два человека в сборной. Йоханнес Бё, завоевавший три серебряные награды, да неувядающий Уле-Эйнар Бьорндален, отличившийся в гонке преследования. Ветеран в 43 года завоевал (страшно представить!) 45-ю награду чемпионатов мира, отличившись на 14-м турнире подряд. Говорить о том, что всё это удивительные рекорды, пожалуй, излишне. Но на этом Бьорндален всё-таки намерен остановиться: после Олимпиады он хочет завершить карьеру.

Долгожданное золото

А для поклонников российского биатлона турнир в Хохфильцене запомнится, конечно, триумфом в мужской эстафете. Последнее золотое выступление россиян на чемпионатах мира датировалось 2008 годом. И перед стартом всё выглядело так, что безвыигрышная серия может растянуться на десятилетие. Но нет: Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков критических ошибок не допускали, а потому Антон Шипулин едва ли не впервые в карьере ушёл на заключительный этап лидером. А потом были «догонялки» с Фуркадом, валидольная «стойка», впечатляющий третий круг и финиш с флагом. Все россияне, включая и Шипулина, впервые стали чемпионами мира. И особенно здорово, что это произошло в равной и честной борьбе, когда почти никто из соперников всерьёз не ошибался. Это не конкуренты дали слабину, а россияне в тот день были сильнее всех! → Богатыри земли русской. Как четыре человека осчастливили всю страну.