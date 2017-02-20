СБР займется защитой права на проведение ЧМ-2021 в Тюмени после 24 февраля
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) дождется вступления в силу решения исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) о лишении Тюмени чемпионата мира 2021 года и на основе полученных документов будет выстраивать защиту права на проведение турнира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Александр Кравцов.
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На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить СБР добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на минувшем заседании не рассматривался.
«Добровольно от проведения чемпионата мира мы не откажемся. Дождемся дополнительных аргументов, которые нам выставят по этому вопросу», — сказал Кравцов.
Основанием для отмены решения провести чемпионат мира в Тюмени послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев ранее отметил, что признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) организацией, которая не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, действительно не позволяет городу принять турнир уровня чемпионата мира. Однако, по его словам, применяемые IBU способы лишения Тюмени права провести турнир являются нелегитимными, поэтому российская сторона оставляет за собой право оспорить это решение. Причем, как отмечает Кравцов, дело может быть рассмотрено не в спортивном, а гражданском суде.
При этом в случае проигрыша в этом деле, Тюмень сохраняет за собой право вновь претендовать на проведение чемпионата мира и может подать заявку на очередном конгрессе IBU в следующем году. К тому времени РУСАДА уже должно быть восстановлено в правах.
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