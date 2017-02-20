Мартен Фуркад может пропустить восьмой или девятый этапы Кубка мира из-за рождения ребенка
В середине марта у французского биатлониста Мартена Фуркада должен родиться второй ребенок, присутствие на родах может сорвать его выступления на Кубке мира.
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«Приму решение после Кореи (7-го этапа Кубка мира по биатлону, 27 февраля — 5 марта, прим. ред.), — сказал французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью L’Equipe. — Печально будет закончить сезон без золота Кубка мира, но только раз в жизни можно увидеть рождение своего ребенка. Нам сообщили эту дату, но моя первая девочка родилась на две недели раньше срока… Я рассмотрел все варианты: не ездить в Контиолахти (на 8-й этап Кубка мира,
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