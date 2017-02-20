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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28834801/
20 февраля 2017, 12:35 | Биатлон | Советский спорт

Мартен Фуркад может пропустить восьмой или девятый этапы Кубка мира из-за рождения ребенка

В середине марта у французского биатлониста Мартена Фуркада должен родиться второй ребенок, присутствие на родах может сорвать его выступления на Кубке мира.

В середине марта у французского биатлониста Мартена <span class=error>Фуркада</span> должен родиться второй ребенок присутствие на родах может сорвать его выступления на Кубке мира. Увеличить
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«Приму решение после Кореи (7-го этапа Кубка мира по биатлону, 27 февраля — 5 марта, прим. ред.), — сказал французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью L’Equipe. — Печально будет закончить сезон без золота Кубка мира, но только раз в жизни можно увидеть рождение своего ребенка. Нам сообщили эту дату, но моя первая девочка родилась на две недели раньше срока… Я рассмотрел все варианты: не ездить в Контиолахти (на 8-й этап Кубка мира, 10—12 марта), ехать в Осло (на 9-й этап Кубка мира по биатлону, 14—19 марта), ехать в Осло только на одну гонку, уехать и вернуться, чтобы побороться за золото. Пока ничего не ясно».
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