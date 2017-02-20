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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28834798/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 12:33 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Жан-Гийом Беатрикс: Наслаждаюсь гимном РФ, поэтому сразу понял, что включили не его

Француз Жан-Гийом Беатрикс отметил, что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

— Обычно я очень наслаждаюсь российским гимном, он очень мелодичный, — сказал в ходе специального репортажа Беатрикс. — Поэтому ошибку сразу обнаружил (улыбается).

1.
Россия
2.
Франция
3.
Австрия
18.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН 01:14.15,0
2 Франция Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад +05,8
3 Австрия Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +20,1
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +29,6
5 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.30,8
6 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +01.41,3
7 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +01.50,5
8 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе +02.22,3
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Михаил Клетчеров, Владимир Илиев +02.50,3
10 Чехия Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +03.10,0
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