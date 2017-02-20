Жан-Гийом Беатрикс: Наслаждаюсь гимном РФ, поэтому сразу понял, что включили не его
Француз
Жан-Гийом Беатрикс отметил, что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.
— Обычно я очень наслаждаюсь российским гимном, он очень мелодичный, — сказал в ходе специального репортажа Беатрикс. — Поэтому ошибку сразу обнаружил (улыбается).
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|18.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|01:14.15,0
|2
|Франция
|Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|+05,8
|3
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер
|+20,1
|4
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+29,6
|5
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.30,8
|6
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+01.41,3
|7
|США
|Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти
|+01.50,5
|8
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
|+02.22,3
|9
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Михаил Клетчеров, Владимир Илиев
|+02.50,3
|10
|Чехия
|Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж
|+03.10,0
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