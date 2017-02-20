Глава СБР Кравцов поставил «три с плюсом» сборной России за выступление на чемпионате мира
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление российской сборной на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене на «три с плюсом». Об этом он сообщил ТАСС.
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На мировом первенстве, которое проходило с 9 по 19 февраля, сборная России завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
«Довольным можно быть тогда, когда реализуется задуманное — это первое. Второе, в целом, мое личное мнение, команда сработала на твердую тройку с плюсом. Несколько четвертых мест при определенных обстоятельствах, которые не принимаются во внимание ни специалистами, ни болельщиками, могли бы стать медалями. У нас есть определенное движение вперед, есть, наконец, четкие и самое главное выявленные проблемы, которые есть в команде, они будут ликвидированы к Олимпиаде», — сказал Кравцов.
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