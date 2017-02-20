Мартен Фуркад: Кажется, я раньше россиян понял, что включили не гимн РФ

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Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

— Не знаю, что за гимн они включили, но я сразу сказал Беатриксу: «Кажется, это не российский гимн», — сказал в ходе специального репортажа Фуркад. — Похоже, я это понял раньше, чем присутствовавшие россияне (смеется). Вокал Цветкова? Утром я посмотрел видео с награждения, и на подиуме мне казалось, что он поет лучше, чем оказалось на самом деле (смеется).