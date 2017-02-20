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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 12:48 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Кажется, я раньше россиян понял, что включили не гимн РФ

Француз Мартен Фуркад отметил, что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> отметил что сразу обнаружил ошибку с гимном РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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© РИА "Новости"

Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

— Не знаю, что за гимн они включили, но я сразу сказал Беатриксу: «Кажется, это не российский гимн», — сказал в ходе специального репортажа Фуркад. — Похоже, я это понял раньше, чем присутствовавшие россияне (смеется). Вокал Цветкова? Утром я посмотрел видео с награждения, и на подиуме мне казалось, что он поет лучше, чем оказалось на самом деле (смеется).

1.
Россия
2.
Франция
3.
Австрия
18.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН 01:14.15,0
2 Франция Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад +05,8
3 Австрия Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер +20,1
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +29,6
5 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.30,8
6 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +01.41,3
7 США Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Тим Берк, Шон Догерти +01.50,5
8 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе +02.22,3
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Михаил Клетчеров, Владимир Илиев +02.50,3
10 Чехия Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Михал Крчмарж +03.10,0
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Глава СБР Кравцов поставил «три с плюсом» сборной России за выступление на чемпионате мира

Глава СБР Кравцов поставил «три с плюсом» сборной России за выступление на чемпионате мира

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов оценил выступление российской сборной на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене на «три с плюсом». Об этом он сообщил ТАСС.
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