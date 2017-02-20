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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 11:27 | Биатлон | ТАСС

Российские биатлонисты на ЧМ заработали €51 тыс. призовых, Фуркад — €45 тысяч

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в сумме заработали €51 тысячу призовых. Самым успешным в финансовом плане на турнире стало выступление немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая заработала €65 тысяч.

Российские биатлонисты на ЧМ заработали €51 тыс. призовых Фуркад — €45 тысяч - Фото Увеличить
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Среди мужчин больше всех обогатился француз Мартен Фуркад — €45 тысяч.

В программу чемпионата мира, который проходил с 9 по 19 февраля, входило 11 гонок. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

В российской команде больше всех призовых заработал Антон Шипулин (€19,75 тыс.). Далее идут Ирина Старых (8,25), Алексей Волков (5,5), Антон Бабиков (5,0), Максим Цветков (5,0), Александр Логинов (2,75), Ольга Подчуфарова (2,75), Евгений Гараничев (1,5), Ирина Услугина (0,5).

По итогам турнира российская сборная завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.
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