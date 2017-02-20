Российские биатлонисты на ЧМ заработали €51 тыс. призовых, Фуркад - €45 тысяч

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Среди мужчин больше всех обогатился француз Мартен Фуркад — €45 тысяч.

фоторепортаж Россия победила в эстафете на ЧМ по биатлону Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом.

В программу чемпионата мира, который проходил с 9 по 19 февраля, входило 11 гонок. Для получения призовых в личных стартах биатлонистам необходимо было попасть в число 15 лучших, в эстафетах — в шестерку сильнейших. Также лидеры общего зачета Кубка мира и лидеры в каждой из дисциплин за выход на старт получали дополнительные бонусы.

В российской команде больше всех призовых заработал Антон Шипулин (€19,75 тыс.). Далее идут Ирина Старых (8,25), Алексей Волков (5,5), Антон Бабиков (5,0), Максим Цветков (5,0), Александр Логинов (2,75), Ольга Подчуфарова (2,75), Евгений Гараничев (1,5), Ирина Услугина (0,5).

По итогам турнира российская сборная завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.