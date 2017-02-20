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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
20 февраля 2017, 11:24 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Не буду принимать на веру слова Бьорндалена о последнем для него ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал информацию о том, что 43-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален завершит карьеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> прокомментировал информацию о том что 43-летний норвежец <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален завершит карьеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Увеличить
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«Я думал, что Олимпиада в Сочи станет его последним крупным турниром. Теперь его слова на веру я принимать не буду, он непредсказуем. Но, может, это действительно был его последний чемпионат мира», — приводит слова Фуркада NTB.
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Российские биатлонисты на ЧМ заработали €51 тыс. призовых, Фуркад — €45 тысяч

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в сумме заработали €51 тысячу призовых. Самым успешным в финансовом плане на турнире стало выступление немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая заработала €65 тысяч.
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