Фуркад: Не буду принимать на веру слова Бьорндалена о последнем для него ЧМ
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал информацию о том, что 43-летний норвежец
Уле-Эйнар Бьорндален завершит карьеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
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«Я думал, что Олимпиада в Сочи станет его последним крупным турниром. Теперь его слова на веру я принимать не буду, он непредсказуем. Но, может, это действительно был его последний чемпионат мира», — приводит слова Фуркада NTB.
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