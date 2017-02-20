Фуркад: Не буду принимать на веру слова Бьорндалена о последнем для него ЧМ

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«Я думал, что Олимпиада в Сочи станет его последним крупным турниром. Теперь его слова на веру я принимать не буду, он непредсказуем. Но, может, это действительно был его последний чемпионат мира», — приводит слова Фуркада NTB.