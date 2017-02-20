Свендсен может пропустить этап Кубка мира в Пхёнчхане
Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен сообщил, что может пропустить этап Кубка мира, который пройдёт в Пхёнчхане (Южная Корея) с 3 по 5 марта.
На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира он не завоевал ни одной медали.
«Когда ты не в форме, то в любом выступлении чувствуешь, будто кричишь против ветра. В этом нет никакого смысла. Может, мне лучше вернуться домой и продолжать тренироваться. Проведём анализ, когда эмоции утихнут», — цитирует Свендсена NTB.
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