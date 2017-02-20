Свендсен может пропустить этап Кубка мира в Пхёнчхане

На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира он не завоевал ни одной медали.



«Когда ты не в форме, то в любом выступлении чувствуешь, будто кричишь против ветра. В этом нет никакого смысла. Может, мне лучше вернуться домой и продолжать тренироваться. Проведём анализ, когда эмоции утихнут», — цитирует Свендсена NTB.