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20 февраля 2017, 11:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен может пропустить этап Кубка мира в Пхёнчхане

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен сообщил, что может пропустить этап Кубка мира, который пройдёт в Пхёнчхане (Южная Корея) с 3 по 5 марта.

На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира он не завоевал ни одной медали.

«Когда ты не в форме, то в любом выступлении чувствуешь, будто кричишь против ветра. В этом нет никакого смысла. Может, мне лучше вернуться домой и продолжать тренироваться. Проведём анализ, когда эмоции утихнут», — цитирует Свендсена NTB.
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