Губерниев: Мы сделали так, что в Австрии слушали гимн России много раз

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— Как вы думаете, Дмитрий, накладка с гимном украсила этот вечер? Ведь еще Штирлиц учил, что запоминается последнее.

— Если бы этой накладки не было, ее надо было выдумать. В итоге мы слушали гимн России два раза. Сначала ребята пели, а я дирижировал, потом гимн звучал еще и еще. За что я хочу сказать организаторам огромное спасибо!

— Там ведь кого-то за этот прокол оштрафовали.

— Я не задавался этим вопросом. Зато получил массу благодарностей от оргкомитета. Там сказали, что мы спасли вечер и все такое прочее. А главное, что чемпионат мира закончился на очень позитивной ноте. Биатлонная семья живет в мире и дружбе.

— Когда вы бежали на сцену, не боялись, что вас скрутит полиция?

— Конечно, я об этом думал. Именно с этим связана небольшая заминка. Моей первой мыслью было бежать. Потом я остановился… Но в итоге решил: или грудь в крестах, или голова в кустах.

— И как поют ребята? Вы бы исполнили с ними со сцены свой знаменитый хит «Ветер биатлона»?

— Хорошо поют! Блестяще исполнили! Но самым смелым оказался Максим Цветков, который меня просто покорил. Он зажег в лучших традициях Дэна Маккаферти из группы Nazareth. У него желваки вздувались! Я восхищался Максимом в гонке, я восхищен им как певцом. Только что об этом ему сказал, и мы радостно пожали друг другу руки.

— Какую оценку вы ставите мужчинам и женщинам из сборной России за этот чемпионат мира?

— Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам — четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.

— Одни говорят, что этот чемпионат мира получился очень скандальным, другие — очень интересным. А у вас какое мнение?

— Я бы сказал, он был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.

Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемппу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.

— Что будет дальше?

— Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно.

— Велики ли шансы, что Тюмень в 2021 году примет у себя этот биатлонный карнавал?

— Мы будем бороться и сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел в России… А если вы спрашиваете конкретно о моих планах, то 22 февраля я лечу в Омск.