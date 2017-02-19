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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 22:17 | Биатлон | Советский спорт

Губерниев: Мы сделали так, что в Австрии слушали гимн России много раз

Популярнейший комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира в интервью обозревателю «Советского спорта».

Спортсмены сборной России завоевавшие золотые медали в эстафете среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене на церемонии награждения (слева направо): Антон Шипулин Антон Бабиков Максим Цветков Алексей Волков. Справа спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Увеличить
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— Как вы думаете, Дмитрий, накладка с гимном украсила этот вечер? Ведь еще Штирлиц учил, что запоминается последнее.
— Если бы этой накладки не было, ее надо было выдумать. В итоге мы слушали гимн России два раза. Сначала ребята пели, а я дирижировал, потом гимн звучал еще и еще. За что я хочу сказать организаторам огромное спасибо!

— Там ведь кого-то за этот прокол оштрафовали.
— Я не задавался этим вопросом. Зато получил массу благодарностей от оргкомитета. Там сказали, что мы спасли вечер и все такое прочее. А главное, что чемпионат мира закончился на очень позитивной ноте. Биатлонная семья живет в мире и дружбе.

— Когда вы бежали на сцену, не боялись, что вас скрутит полиция?
— Конечно, я об этом думал. Именно с этим связана небольшая заминка. Моей первой мыслью было бежать. Потом я остановился… Но в итоге решил: или грудь в крестах, или голова в кустах.

— И как поют ребята? Вы бы исполнили с ними со сцены свой знаменитый хит «Ветер биатлона»?
— Хорошо поют! Блестяще исполнили! Но самым смелым оказался Максим Цветков, который меня просто покорил. Он зажег в лучших традициях Дэна Маккаферти из группы Nazareth. У него желваки вздувались! Я восхищался Максимом в гонке, я восхищен им как певцом. Только что об этом ему сказал, и мы радостно пожали друг другу руки.

— Какую оценку вы ставите мужчинам и женщинам из сборной России за этот чемпионат мира?
— Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам — четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.

— Одни говорят, что этот чемпионат мира получился очень скандальным, другие — очень интересным. А у вас какое мнение?
— Я бы сказал, он был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.

Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемппу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.

— Что будет дальше?
— Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно.

— Велики ли шансы, что Тюмень в 2021 году примет у себя этот биатлонный карнавал?
— Мы будем бороться и сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел в России… А если вы спрашиваете конкретно о моих планах, то 22 февраля я лечу в Омск.

— Зачем?
— Как зачем? Там же «Авангард» будет играть в первом матче плей-офф против «Адмирала»! С удовольствием увижусь с омичами, немного поработаю на арене, прокомментирую. Жду этого визита с нетерпением! Причем еду в Омск уже во второй раз. Так что огромное спасибо клубу за приглашение.
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