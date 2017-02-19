Чепиков: Шипулин превратился в грозного борца, которого боится даже Фуркад

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершился в воскресенье. Сборная России выиграла на турнире две медали — мужская эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина завоевала золото, а в смешанной эстафете бронза в активе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Шипулина.

«Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у какой-то команды — у всех были медали. Чемпионат мира был разнообразным. Мужчины наши могут еще добавить. Молодые ребята Цветков, Бабиков, (Матвей) Елисеев приобрели уже уверенность, но у них нет еще стабильности. Думаю, что к следующему сезону появится и она. А Антон (Шипулин) уже превратился в грозного борца, которого все боятся, думаю, что даже Фуркад. Так что очень многое будет зависеть от окончательного предолимпийского настроя», — сказал Чепиков по телефону.

«Очень приятно, что наша команда проявила себя хорошо, на мой взгляд. Золото эстафеты перекрывает неудачные выступления, которые были до этого. Эстафета на чемпионате мира всегда была одной из самых достойных и старейших дисциплин. Это говорит о том, что у нас боеспособная команда и может бороться на самом высоком уровне, максимально отдаваясь борьбе и показывая очень хороший результат», — отметил собеседник агентства.

Первое место в медальном зачете на чемпионате мира заняла сборная Германии, в активе которой семь золотых и одна серебряная медаль. Вторая позиция у команды Франции, завоевавшей одно золото, два серебра и четыре бронзы. Тройку лучших замкнула сборная Чехии, выигравшая золото, два серебра и бронзу. Всего медали завоевали представители 11 стран.