Чепиков: Шипулин превратился в грозного борца, которого боится даже Фуркад
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российский биатлонист Антон Шипулин превратился в грозного борца, которого боятся соперники, в том числе и француз Мартен Фуркад, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. ,
Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене завершился в воскресенье. Сборная России выиграла на турнире две медали — мужская эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина завоевала золото, а в смешанной эстафете бронза в активе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Шипулина.
«Весь чемпионат мира был очень интересным, не было явного доминирования у
«Очень приятно, что наша команда проявила себя хорошо, на мой взгляд. Золото эстафеты перекрывает неудачные выступления, которые были до этого. Эстафета на чемпионате мира всегда была одной из самых достойных и старейших дисциплин. Это говорит о том, что у нас боеспособная команда и может бороться на самом высоком уровне, максимально отдаваясь борьбе и показывая очень хороший результат», — отметил собеседник агентства.
Первое место в медальном зачете на чемпионате мира заняла сборная Германии, в активе которой семь золотых и одна серебряная медаль. Вторая позиция у команды Франции, завоевавшей одно золото, два серебра и четыре бронзы. Тройку лучших замкнула сборная Чехии, выигравшая золото, два серебра и бронзу. Всего медали завоевали представители 11 стран.
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