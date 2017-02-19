Касперович: Биатлонисткам сборной РФ не хватило мастерства, а не везения
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Женской сборной России по биатлону на прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира не хватило мастерства, дело тут не в невезении, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Касперович.
Биатлонистки сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене не завоевали медалей в личных гонках и эстафете. При этом Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова в составе сборной выиграли бронзу в смешанной эстафете.
«Я могу сказать, что чемпионат мира сложился для нас не так плохо, как все говорят: завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Конечно, мы рассчитывали на совсем другой результат в женской эстафете, но не хватило. И тут в целом дело не в невезении, а только в мастерстве. На сегодняшний день мы определились с тем, над чем должны работать по женской группе, что должны делать, чтобы спортсменки были конкурентоспособны, чтобы они были ведущими спортсменками мирового биатлона», — сказал Касперович по телефону.
«У нас у женщин появились сегодня спортсменки, которые претендовали на этом чемпионате на медали.
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