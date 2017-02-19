Касперович: Биатлонисткам сборной РФ не хватило мастерства, а не везения

Биатлонистки сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене не завоевали медалей в личных гонках и эстафете. При этом Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова в составе сборной выиграли бронзу в смешанной эстафете.

«Я могу сказать, что чемпионат мира сложился для нас не так плохо, как все говорят: завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Конечно, мы рассчитывали на совсем другой результат в женской эстафете, но не хватило. И тут в целом дело не в невезении, а только в мастерстве. На сегодняшний день мы определились с тем, над чем должны работать по женской группе, что должны делать, чтобы спортсменки были конкурентоспособны, чтобы они были ведущими спортсменками мирового биатлона», — сказал Касперович по телефону.