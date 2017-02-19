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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 21:46 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович: Биатлонисткам сборной РФ не хватило мастерства, а не везения

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Женской сборной России по биатлону на прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира не хватило мастерства, дело тут не в невезении, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Касперович.

Биатлонистки сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене не завоевали медалей в личных гонках и эстафете. При этом Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова в составе сборной выиграли бронзу в смешанной эстафете.

«Я могу сказать, что чемпионат мира сложился для нас не так плохо, как все говорят: завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Конечно, мы рассчитывали на совсем другой результат в женской эстафете, но не хватило. И тут в целом дело не в невезении, а только в мастерстве. На сегодняшний день мы определились с тем, над чем должны работать по женской группе, что должны делать, чтобы спортсменки были конкурентоспособны, чтобы они были ведущими спортсменками мирового биатлона», — сказал Касперович по телефону.

«У нас у женщин появились сегодня спортсменки, которые претендовали на этом чемпионате на медали. Где-то подвела их стрельба, но по скорости я считаю, что девочки прибавили. Акимова, которая находится в топ-10. Просто ей не хватает немного опыта и мастерства, хотя она уже зрелая спортсменка, но опыта международных стартов у нее не хватает. Мы надеемся, что по Кубкам мира наши спортсменки прошли, набрались опыта и это даст нам хороший сдвиг на следующий год», — добавил тренер.
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