Йоханнес Бе: Когда промахнулся, подумал, что медаль потеряна

Он допустил всего один промах и прорвался на последнем круге с четвертого места.

— На протяжении большей части гонки чувствовал себя хорошо, — цитирует официальный сайт IBU Бе. — Старался экономить энергию на последний рывок. Когда же допустил промах, подумал, что медаль потеряна. Потом обогнал Бэйли, увидел впереди Эдера. Погнался за ним изо всех сил, отдал всю энергию. Последний круг был тяжелым, но я очень доволен.