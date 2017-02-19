Старых заявила, что три года дисквалификации сделали ее только сильнее
МОСКВА, 19 фев —
Р-Спорт. Российская биатлонистка Ирина Старых заявила, что три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил сделали ее только сильнее.
Российские биатлонистки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене не смогли завоевать медалей в личных гонках и эстафете. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова в составе сборной взяли бронзу в смешанной эстафете. В январе в польском
«Я не знаю, откуда у меня взялись силы пережить атмосферу этого чемпионата (мира). Сюда было тяжело попасть. Я благодарна (президенту Союза биатлонистов России) Александру Михайловичу Кравцову за поддержку. Эти три года я пережила, и они сделали меня сильнее. Наверное, поэтому я показала здесь такой результат», — цитирует Старых сайт Союза биатлонистов России.
В воскресенье Старых стала 15-й по итогам
«Конечно, сегодня я недовольна результатом. Самочувствие было не самое хорошее. Естественно, оно сказалось на стрельбе. Поэтому 15-е место — это не то, чего я ждала от себя. Ошибка на лежке была
«На самом деле, для меня сезон сложился удачно. В начале сезона я мечтала попасть на чемпионат мира. В итоге я один раз была четвертая, один раз 15-я», — заключила Старых.
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