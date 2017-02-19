Старых заявила, что три года дисквалификации сделали ее только сильнее

Российские биатлонистки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене не смогли завоевать медалей в личных гонках и эстафете. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова в составе сборной взяли бронзу в смешанной эстафете. В январе в польском Душники-Здруй на первом после дисквалификации чемпионате Европы Старых выиграла три золота и одну бронзу.

«Я не знаю, откуда у меня взялись силы пережить атмосферу этого чемпионата (мира). Сюда было тяжело попасть. Я благодарна (президенту Союза биатлонистов России) Александру Михайловичу Кравцову за поддержку. Эти три года я пережила, и они сделали меня сильнее. Наверное, поэтому я показала здесь такой результат», — цитирует Старых сайт Союза биатлонистов России.

В воскресенье Старых стала 15-й по итогам масс-старта, который завершил программу женских соревнований на чемпионате мира в Хохфильцене. Ранее на турнире россиянка стала четвертой в гонке преследования, совершив рывок с 24-й стартовой позиции.

«Конечно, сегодня я недовольна результатом. Самочувствие было не самое хорошее. Естественно, оно сказалось на стрельбе. Поэтому 15-е место — это не то, чего я ждала от себя. Ошибка на лежке была из-за ветра. Мне сказали смотреть на ветер, но он был такой же, как на пристрелке. Стрельба же ушла совсем в другую сторону. А на стойке был мой промах. Наверное, усталость уже поднакопилась. Поэтому было тяжело сегодня на трассе», — добавила россиянка.

«На самом деле, для меня сезон сложился удачно. В начале сезона я мечтала попасть на чемпионат мира. В итоге я один раз была четвертая, один раз 15-я», — заключила Старых.