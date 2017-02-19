Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на чемпионатах мира

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43-летний ветеран на мировом первенстве, которое завершилось в Хохфильцене, завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

— Похоже, настало время, — цитирует NRK Бьорндалена. — Впереди — Олимпиада. Мы направим все силы на нее. А с чемпионатами мира покончено. Я не вижу причин больше выступать на них. Я еще окончательно не решил. Но и раньше говорил, что этот чемпионат мира будет последним. Сейчас склоняюсь к тому же мнению. План состоит в том, чтобы дать точный ответ после Олимпиады.