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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 19:33 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на чемпионатах мира

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира.

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира. Увеличить
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43-летний ветеран на мировом первенстве, которое завершилось в Хохфильцене, завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

— Похоже, настало время, — цитирует NRK Бьорндалена. — Впереди — Олимпиада. Мы направим все силы на нее. А с чемпионатами мира покончено. Я не вижу причин больше выступать на них. Я еще окончательно не решил. Но и раньше говорил, что этот чемпионат мира будет последним. Сейчас склоняюсь к тому же мнению. План состоит в том, чтобы дать точный ответ после Олимпиады.

Я бы не сказал, что будет тяжело выступать еще два-три года. Потребуются некоторые усилия. Проблем с этим не возникнет. Но я просто не вижу в этом смысла. Мне нужно бороться за самые высокие позиции. В этом году я готовился ко всем гонкам. В следующем уже буду более избирательным.
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