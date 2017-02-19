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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
19 февраля 2017, 19:31 | Биатлон | Р-Спорт

Польховский: Хотелось бы, чтобы «деревянные» медали обходили Шипулина стороной

МОСКВА, 19 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Хотелось бы, чтобы российский биатлонист Антон Шипулин уже завершил свои неудачи и перестал останавливаться в шаге от пьедестала, заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер сборной РФ Валерий Польховский.

Сборная России на завершившемся в воскресенье чемпионате мира завоевала две медали — золотую в мужской эстафете и бронзовую в смешанной. Шипулин входил в состав национальной команды в этих гонках, также лидер сборной в Хохфильцене дважды становился четвертым — в пасьюте и масс-старте.

«Выступление на чемпионате мира можно оценить как шаг вперед. Мужскую эстафету можно назвать великой гонкой, все великолепно отработали! При этом хотелось бы, чтобы невезение и эти деревянные медали обходили стороной Антона. Ему постоянно не хватает одного выстрела, это становится какой-то системностью. Это не совсем хорошо для Антона и в целом для российского биатлона. У него есть над чем работать», — сказал Польховский по телефону.

«Конечно, хотелось бы, чтобы на чемпионате мира было больше медалей, но это спорт. Хотя ребята в эстафете сработали вместе как единое целое. Ребята еще подтянутся! Я вижу, что у них огромное желание», — продолжил собеседник агентства.
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