Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону

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Сборная России по итогам турнира завоевала две медали: бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской. Победу в общекомандном зачете одержала команда Германии.

Начиная со скандалом

Начало турнира получилось именно что скандальным. Бурную реакцию вызвало включение в состав сборной России отбывших наказание за допинг Александра Логинова и Ирины Старых. В разжигании подобных настроений особенно преуспел француз Мартен Фуркад.

Еще до старта чемпионата мира он прокомментировал поздравление Логинова с днем рождения в сети Instagram на странице Союза биатлонистов России (СБР) сообщением, что двухлетняя дисквалификация россиянина является «одним из лучших его трофеев». К началу турнира ситуация немного успокоилась, но уже в первый день соревнований этот «костер» полыхнул с удвоенной силой.

Причиной тому стало решение тренерского штаба выставить Логинова в первой же гонке — смешанной эстафете. И здесь Фуркад перешел от слов к делу. Сначала лидер французской сборной и на данный момент всего мирового биатлона наступил на лыжу Логинову во время передачи им эстафеты Шипулину, что повлекло за собой падение россиянина, а затем достаточно спорно повел себя на финише в борьбе за серебро с лидером сборной России.

После, уже на церемонии награждения, бронзовые призеры Шипулин и Логинов не стали пожимать руку серебряному медалисту Фуркаду. Француз после этого сначала иронично поаплодировал, а затем и вовсе покинул пьедестал. Но под нажимом представителей Международного союза биатлонистов (IBU) все же вернулся на подиум.

«Прежде всего, очень рад за нашу команду, — заявил позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. — Хотел бы поздравить всю российскую четверку, тренерский штаб, специалистов, готовивших спортсменов, с заслуженной медалью! Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада (при передаче эстафеты) в отношении Логинова».

«Для нашей команды старт очень успешный. Я считаю, завоевание медали дает нам стимул для дальнейшего выступления на чемпионате мира, — сказал главный тренер сборной России Александр Касперович корреспонденту “Р-Спорт” по телефону. — Это заряжает команду на хорошие результаты. То есть мы знали, что спортсмены могут показывать результат, но теперь мы подкрепились медалью и настрой на следующую гонку уже совсем другой».

Победу в той гонке одержали немцы, которые, если забегать немного вперед, провели великолепный турнир. Медаль же россиян на фоне откровенного провала на прошлом чемпионате мира, как отметил Касперович, вселила надежды, сбыться которым, к сожалению, удалось только через полторы недели.

Отстранение Глазыриной

А уже перед спринтерской гонкой в стане российской сборной грянул очередной гром: IBU временно отстранил от соревнований включенную в состав национальной команды Екатерину Глазырину. Произошло это на основании информации, опубликованной во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

«Мне более чем не понятно, почему именно так, — заявил президент СБР Александр Кравцов. — Я сегодня указал представителям IBU, что подобное происходит уже не в первый раз — это имело место в 2009 году, в 2014-м перед Олимпиадой. Эта ситуация повторяется и не красит IBU. Доклад Макларена был опубликован много времени тому назад, и там был отмечен ряд фамилий, которые, по мнению автора, вызывают вопросы. Но это не значит, что надо было затягивать ситуацию до последнего, по этическим соображениям так не поступают».

Ситуация более чем обидная, но, как отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко, тут скорее стоит вопрос коммуникации между федерациями.

«Заявка отправляется, человек принимается (в сборную для участия в чемпионате мира)… а потом они вспомнили, что она под подозрением. Может, это и правильно, потому что человек под расследованием (Глазырина), а потом она победила бы и начали бы этот процесс после. Это вопрос коммуникаций между федерациями, которые должны быть четкими», — сказал Мутко журналистам.

Провальный спринт

Насколько этот удар сказался на остальных членах сборной — сказать сложно, но спринт россияне откровенно провалили. Конечно, были и свои плюсы, например в женской гонке лучшей из россиянок стала именно заменившая Глазырину Ирина Услугина, однако самому занятому месту — 15-му — порадоваться сложно. Победительницей гонки стала чешка Габриэла Коукалова. Серебро досталось немке Лауре Дальмайер, а тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье.

«Надо сказать, что для дебюта результат Услугиной — очень здорово, — отметил двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Попасть в 15 (лучших) — здорово для нее, отлично. По факту, конечно, хочется медалей. Хорошо, когда появляются такие спортсмены, как Услугина — новые. Она и с ходом справилась, и со стрельбой. Думаю, она показала свой результат, а если бы целенаправленно готовилась (к ЧМ-2017), мог быть совсем другой результат. Таких девчонок хочется видеть — новые лица».

В мужском спринте лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший лишь 10-м, а лидер сборной Шипулин расположился аж на 21-й строчке. Первое место занял немец Бенедикт Долль, второй результат был у норвежца Йоханнеса Бё, а замкнул тройку лидеров допустивший два промаха Фуркад.

После финиша Фуркад и Шипулин в знак примирения пожали друг другу руки.

Надежды на пасьют

После гонки старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что у Гараничева и Шипулина есть шансы в пасьюте. «Если говорить о пасьюте, то у Гараничева очень неплохие исходные позиции на завтрашний день. Анализируя ход, Шипулина тоже можно причислить к тем, кто завтра будет бороться. Ногами они оба показали очень хорошие результаты», — сказал Гросс, чьи слова приводились на официальном сайте СБР.

Увы, по итогам гонки преследования Шипулин остановился в шаге от пьедестала — четвертое место. Золото же досталось Фуркаду. При этом Бё положил в свою копилку уже второе серебро, а бронзу завоевал легендарный Уле Эйнар Бьёрндален.

«Не могу быть доволен пасьютом. Четвертое место — одно из самых обидных. Если расценивать эту гонку как отдельное соревнование, то результат неплохой, — цитирует Шипулина сайт СБР. — Самочувствие сегодня было уже намного лучше, чем вчера. Надеюсь, что на следующей неделе я его сохраню. Я сегодня отдал почти все силы и сделал почти все, что смог. Но я не расстраиваюсь, готовлюсь к следующим выступлениям».

В женской гонке преследования сборная России также осталась с «деревянной медалью»: четвертый результат показала Старых, стартовавшая 24-й. Золото же досталось немке Лауре Дальмайер. Серебро выиграла белоруска Дарья Домрачева, бронзу — Коукалова.

«Позиции были сложные, наши соперники не дали нам шанса — стреляли хорошо, — заявил после гонки Касперович. — Но мы тоже двигались неплохо. Антон показал великолепный результат на финише. И как обычно ему не хватило одного-двух выстрелов. Антон часто попадает в такую ситуацию: когда спортсмены уходят, спешка, приходится догонять. Поэтому чисто психологически он не дорабатывает до конца. Надеемся, что в оставшихся гонках здесь он это преодолеет».

И вновь без медалей

Российские любители биатлона с нетерпением ждали индивидуальных гонок, ведь когда-то же биатлонистов должно было «прорвать». Но получилось скорее наоборот — и седьмое место стартовавшего первым Шипулина можно назвать даже более обидным, чем предыдущий четвертый результат. Не «застрелись» Антон на первом огневом рубеже, допусти хотя бы один, а не два промаха, золотая медаль была бы в кармане. Но на высшую ступень пьедестала неожиданно поднялся американец Лоуэлл Бэйли. Шипулин уступил 43,9 секунды.

«Что касается Антона, то мне показалось, что он пошел как на тренировке, не волнуясь, — заявил агентству “Р-Спорт” двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Возможно, ему не хватило концентрации немного на первом огневом рубеже. Потом уже было понятно, что он пошел не как на тренировке, а уже собранно и сконцентрировано. В целом, у него очень хорошее функциональное состояние, и я думаю, что будем надеяться на медали».

В женской гонке победу вновь одержала Дальмайер, а вот лучшая из россиянок — Ольга Подчуфарова — показала лишь 26-й результат.

«Меня многие ругают и говорят, что я все замыкаю на себя, — заявил агентству “Р-Спорт” четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Нет (полководца Александра) Суворова в команде, нет единоначалия — ни хрена не будет! Мы убеждаемся в этом который год. Говорил три года назад, что надо набрать трех или четырех девочек в возрасте 19−20 лет. Я говорил: что эти будут занимать 30-е места, что молодежь будет занимать те же места, но у молодежи есть перспектива роста! А сейчас мы имеем возрастную команду и тренерский коллектив меня категорически не устраивает. Ходим по граблям, лбы уже синие. Надо принимать хирургическое вмешательство, ничего другого».

Долгожданное золото

Командные гонки российской сборной всегда давались проще, что показала смешанная эстафета на старте турнира. Но женской четверке в составе Старых, Светланы Слепцовой, Подчуфаровой и Татьяны Акимовой даже с натяжкой занести в актив этот вид программы не получится: абсолютно провальное десятое место усугубило и так не самую лучшую ситуацию. При этом немки продолжили штамповать победы. Евгений Гараничев (Россия).

«Кроме Ирины Старых никто ничего не показал, — заявил трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев. — 10-е место — это не тот результат, к которому привыкли российские болельщики, специалисты. Наверное, с учетом выступлений за последние два года надо просто снять розовые очки и понять, что это наш сегодняшний результат — 8−13 место. Видно, что абсолютно не в форме: плохо бегут, плохо стреляют, вот и результат».

Зато мужская команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина наконец-то подарила болельщикам настоящий праздник. При этом Шипулину на последнем этапе удалось взять реванш у Фуркада: россиянин не просто убежал от француза после второй стрельбы, но и даже позволил себе финишировать с флагом Российской Федерации.

«Долгожданная победа, — подчеркнул министр спорта РФ Павел Колобков. — Сегодня вся команда была единым коллективом. Можно поздравить всех: и болельщиков, и весь тренерский штаб, и самих ребят. Мужская эстафета — одна из самых престижных гонок чемпионата, и победа в ней — большое событие».

«Мы лучше должны выступать (на чемпионатах мира), — в свою очередь заявил Мутко. — Да, поздравляем мужскую команду с победой в эстафете, но женская команда не очень удачно выступила, поэтому есть над чем работать. Будем работать! Надеюсь, и федерация, и министерство разберутся, впереди Олимпийские игры. А мужская команда — просто красавцы! Поздравляю».

Масс-старт

В последний день соревнований россияне вновь остались без медалей. В женском масс-старте победу вновь праздновала Дальмайер, ставшая семикратной чемпионкой мира, а россиянки Старых и Акимова заняли 15-е и 23-е места соответственно.

«Понятно, что хотелось бы лучше, — отметил бывший главный тренер женской сборной России Валерий Польховский. — По окончании сезона тренерский совет сделает определенные выводы, скорректирует подготовку. При грамотной расстановке приоритетов можно будет побороться за медали на Олимпиаде. Почему нет? Старых шаг сделала, она психологически устойчива, за ней другие девочки пойдут. Важно, что появился лидер, дальше должно пойти повеселее. Так что я думаю, что эта ситуация временная. Будет лидер, будет команда».

Заключительная гонка в Хохфильцене — мужской масс-старт — также стала для российских биатлонистов безмедальной: Шипулин вновь остановился в шаге от подиума, а победу одержал немец Симон Шемпп. Серебро досталось норвежцу Йоханнесу Бё, тройку призеров замкнул австриец Симон Эдер.

До Олимпийских игр время еще есть

Первое место в медальном зачете заняла сборная Германии, в активе которой семь золотых и одна серебряная медаль. Вторая позиция у команды Франции, завоевавшей одно золото, два серебра и четыре бронзы. Тройку лучших замкнула сборная Чехии, выигравшая золото, два серебра и бронзу. Всего медали завоевали представители 11 стран.

«Давно не было золота в биатлоне. Ребята неплохо выступили, у девочек похуже результат, — подвел итог выступлению российских биатлонистов Александр Жуков. — До Олимпийских игр есть время, чтобы получше подготовиться. Сейчас везде высокая конкуренция, во всех видах спорта. Так что золото в эстафете — огромное достижение».

Польховский же, сравнивая выступление российских биатлонистов в Хохфильцене с прошлогодним в норвежском Холменколлене, оценил его как «шаг вперед».

«Мужскую эстафету можно назвать великой гонкой, все великолепно отработали! При этом хотелось бы, чтобы невезение обходило стороной Антона (Шипулина), чтобы эти “деревянные” медали обходили его стороной. Ему постоянно не хватает одного выстрела, это становится какой-то системностью. Это не совсем хорошо для Антона и в целом для российского биатлона. У него есть, над чем работать», — сказал Польховский.

Также о поступательном движении вперед говорил и двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

«Если мы ориентируемся на безмедальный чемпионат мира прошлого года, то у женской сборной есть бронзовая медаль в смешанной эстафете, — сказал по телефону собеседник агентства. — И хотя этот результат достигнут при помощи мужчин, это уже поступательное движение вперед. А мужчины выиграли эстафету впервые за длительный промежуток времени. И победили ведь не на этапе Кубка мира, а на чемпионате мира, где все команды выступают в сильнейших составах. Это тоже хорошая динамика».

«Очень радует, что в мужской сборной есть хорошая скамейка запасных спортсменов, из которых можно выбирать. И мое мнение таково — потенциал мужской сборной сейчас наиболее высокий из всех команд, которые были представлены на чемпионате мира в Австрии», — подвел итог турниру Ярошенко.